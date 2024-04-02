Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии: как отреагировало мировое сообщество

Глава МИД Ирана призвал осудить воздушную атаку Израиля на консульство в Сирии

02 апреля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии ракетами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено. Сообщается о гибели генералов Корпус стражей исламской революции (КСИР, объявленная международной террористической организацией) — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, а также нескольких офицеров. URA.RU приводит реакцию мирового сообщества на данное событие. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал осудить удары. Позиция пострадавшей стороны Атака была произведена американскими истребителями F-35. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари пообещал, что нападение «приведет к решительному ответу». Он призвал организации исламского сотрудничества (ОИС) выступить с решительным ответом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян также призвал международное сообщество к «серьезному ответу». Жители Ирана собрались на площадях и сожгли израильский флаг в знак протеста. Глава МИД Сирии Фейсал Мекдад также осудил нападение. Израиль заявил, что не будет комментировать сообщение о нападении, но иранские официальные лица пообещали дать жесткий ответ, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и союзниками Ирана. Акбари уточнил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате ракетного удара Израиля. В свою очередь британский военный наблюдатель Сирийской обсерватории по правам человека сообщил, что 11 человек были убиты в результате атаки. МИД РФ В российском ведомстве решительно осудили нападение ЦАХАЛ на иранское консульство в Сирии. Там подчеркнули, что данная атака противоречит Венским конвенциям, которые гарантируют неприкосновенность дипломатических и консульских объектов. «Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения», — подчеркнули в российском министерстве. Там также запросили в мирового сообщества дать свою правовую оценку происходящего. США Совет национальной безопасности США отреагировал на удар по консульству в Иране. В Вашингтоне обозначили, что не знали об этом ударе и не имеют к нему никакого отношения. Администрация американского главы Джо Байдена заявила об этом представителям Ирана, передают чиновники. Их слова передает NBC . Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS) высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Авторы пришли к выводу, что Вашингтон потворствует разжиганию данного конфликта. «Пока осуществлялись эти ужасы, кампания по переизбранию Байдена в четверг провела мероприятие по сбору средств в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, где три президента-демократа: Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден объединили свои силы в защиту текущей политики США. Отмечается, что удар по консульству в Дамаске спровоцировал массовые протесты в Штатах среди сторонников Палестины. Однако он ни к чему не приведет, уточнили представители комитета. Журналисты Daily Press считают, что удар Израиля по консульству был осознанным с целью ликвидации иранских военных , которые открыто поддерживают группировки боевиков, сражающиеся с Израилем в секторе Газа. Среди таких — ХАМАС, Хезболла и другие. Такого мнения придерживаются и журналисты Аль-Джазира. ООН Совет Безопасности ООН принял решение провести экстренное заседание 2 апреля. Оно пройдет в Нью-Йорке. Израиль Израильские военные заявили, что не намерены комментировать сообщения об ударе. Однако представитель ЦАХАЛ рассказал журналистам CNN, что консульство Ирана в Дамаске является «военным зданием сил Ирана». По его словам, данный объект замаскирован под гражданское здание. В связи с распространением сообщений об ударе ЦАХАЛ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал закрыть новостную сеть «Аль-Джазира». Данное СМИ считают угрозой национальной безопасности страны. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия и Иран также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Израиль также наносил удары по сирийской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено. Сообщается о гибели генералов Корпус стражей исламской революции (КСИР, объявленная международной террористической организацией) — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, а также нескольких офицеров. URA.RU приводит реакцию мирового сообщества на данное событие. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал осудить удары. Атака была произведена американскими истребителями F-35. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари пообещал, что нападение «приведет к решительному ответу». Он призвал организации исламского сотрудничества (ОИС) выступить с решительным ответом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян также призвал международное сообщество к «серьезному ответу». Жители Ирана собрались на площадях и сожгли израильский флаг в знак протеста. Глава МИД Сирии Фейсал Мекдад также осудил нападение. Израиль заявил, что не будет комментировать сообщение о нападении, но иранские официальные лица пообещали дать жесткий ответ, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и союзниками Ирана. Акбари уточнил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате ракетного удара Израиля. В свою очередь британский военный наблюдатель Сирийской обсерватории по правам человека сообщил, что 11 человек были убиты в результате атаки. В российском ведомстве решительно осудили нападение ЦАХАЛ на иранское консульство в Сирии. Там подчеркнули, что данная атака противоречит Венским конвенциям, которые гарантируют неприкосновенность дипломатических и консульских объектов. «Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения», — подчеркнули в российском министерстве. Там также запросили в мирового сообщества дать свою правовую оценку происходящего. Совет национальной безопасности США отреагировал на удар по консульству в Иране. В Вашингтоне обозначили, что не знали об этом ударе и не имеют к нему никакого отношения. Администрация американского главы Джо Байдена заявила об этом представителям Ирана, передают чиновники. Их слова передает NBC. Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS) высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Авторы пришли к выводу, что Вашингтон потворствует разжиганию данного конфликта. «Пока осуществлялись эти ужасы, кампания по переизбранию Байдена в четверг провела мероприятие по сбору средств в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, где три президента-демократа: Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден объединили свои силы в защиту текущей политики США. Отмечается, что удар по консульству в Дамаске спровоцировал массовые протесты в Штатах среди сторонников Палестины. Однако он ни к чему не приведет, уточнили представители комитета. Журналисты Daily Press считают, что удар Израиля по консульству был осознанным с целью ликвидации иранских военных, которые открыто поддерживают группировки боевиков, сражающиеся с Израилем в секторе Газа. Среди таких — ХАМАС, Хезболла и другие. Такого мнения придерживаются и журналисты Аль-Джазира. Совет Безопасности ООН принял решение провести экстренное заседание 2 апреля. Оно пройдет в Нью-Йорке. Израильские военные заявили, что не намерены комментировать сообщения об ударе. Однако представитель ЦАХАЛ рассказал журналистам CNN, что консульство Ирана в Дамаске является «военным зданием сил Ирана». По его словам, данный объект замаскирован под гражданское здание. В связи с распространением сообщений об ударе ЦАХАЛ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал закрыть новостную сеть «Аль-Джазира». Данное СМИ считают угрозой национальной безопасности страны. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия и Иран также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Израиль также наносил удары по сирийской территории.