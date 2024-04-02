02 апреля 2024

Тюменец избежал реального срока за секс с несовершеннолетней

Житель Заводоуковска вступил в сексуальную связь с девушкой, не достигшей 16 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер в Екатеринбурге, ребенок, башня исеть, педофилия, педофил
У обвиненного есть свои несовершеннолетние дети Фото:

Житель Тюменской области избежал реального срока после того, как вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Обвиняемый с целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что вступает в половую связь с потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, и желая этого по взаимному согласию, совершил половой акт. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Известно, что в процессе следствия и суда мужчина признал вину и раскаялся. Еще одним смягчающим обстоятельством суд счел наличие у него несовершеннолетних детей. Кроме того, обвиняемый активно содействовал следствию.

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Житель Тюменской области избежал реального срока после того, как вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Обвиняемый с целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что вступает в половую связь с потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, и желая этого по взаимному согласию, совершил половой акт. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении. Известно, что в процессе следствия и суда мужчина признал вину и раскаялся. Еще одним смягчающим обстоятельством суд счел наличие у него несовершеннолетних детей. Кроме того, обвиняемый активно содействовал следствию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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