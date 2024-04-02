Тюменец избежал реального срока за секс с несовершеннолетней

Житель Заводоуковска вступил в сексуальную связь с девушкой, не достигшей 16 лет

03 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

У обвиненного есть свои несовершеннолетние дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюменской области избежал реального срока после того, как вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Обвиняемый с целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что вступает в половую связь с потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, и желая этого по взаимному согласию, совершил половой акт. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении. Известно, что в процессе следствия и суда мужчина признал вину и раскаялся. Еще одним смягчающим обстоятельством суд счел наличие у него несовершеннолетних детей. Кроме того, обвиняемый активно содействовал следствию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюменской области избежал реального срока после того, как вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Обвиняемый с целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая, что вступает в половую связь с потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, и желая этого по взаимному согласию, совершил половой акт. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении. Известно, что в процессе следствия и суда мужчина признал вину и раскаялся. Еще одним смягчающим обстоятельством суд счел наличие у него несовершеннолетних детей. Кроме того, обвиняемый активно содействовал следствию.