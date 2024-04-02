Китай скупает тоннами уральские продукты

03 апреля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Более десяти тысяч тонн злак экспортировали из Урала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С начала 2023 года уральские таможенники экспортировали в Китай более десяти тысяч тонн ячменя, овса и гречихи. Об этом рассказали в telegram-канале Федеральной таможенной службы. «Популярностью у жителей Поднебесной пользуется также продукция уральской мукомольной и крупяной промышленности: за два месяца 2024 года в Китай отправились 5,5 тысячи тонн муки и круп», — сказано в сообщении. Также в КНР отправили 11 тысяч тонн подсолнечного, рапсового и соевого масла. По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, Китай был крупнейшим партнером Урала еще до глобальных перемен. «Если раньше мы чаще говорили об экспорте металлов, то теперь наравне с традиционными для Урала товарами мы стали экспортировать продукты», — пояснил Фролов. Производитель майонеза ЕЖК запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2023 года уральские таможенники экспортировали в Китай более десяти тысяч тонн ячменя, овса и гречихи. Об этом рассказали в telegram-канале Федеральной таможенной службы. «Популярностью у жителей Поднебесной пользуется также продукция уральской мукомольной и крупяной промышленности: за два месяца 2024 года в Китай отправились 5,5 тысячи тонн муки и круп», — сказано в сообщении. Также в КНР отправили 11 тысяч тонн подсолнечного, рапсового и соевого масла. По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, Китай был крупнейшим партнером Урала еще до глобальных перемен. «Если раньше мы чаще говорили об экспорте металлов, то теперь наравне с традиционными для Урала товарами мы стали экспортировать продукты», — пояснил Фролов. Производитель майонеза ЕЖК запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно».