02 апреля 2024

Китай скупает тоннами уральские продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сев ячменя ООО Бородулинское . Свердловская область , сельское хозяйство свердловской области, сеялка, агро, сельское хозяйство, трактор в поле, сев, сев ячменя
Более десяти тысяч тонн злак экспортировали из Урала Фото:

С начала 2023 года уральские таможенники экспортировали в Китай более десяти тысяч тонн ячменя, овса и гречихи. Об этом рассказали в telegram-канале Федеральной таможенной службы.

«Популярностью у жителей Поднебесной пользуется также продукция уральской мукомольной и крупяной промышленности: за два месяца 2024 года в Китай отправились 5,5 тысячи тонн муки и круп», — сказано в сообщении. Также в КНР отправили 11 тысяч тонн подсолнечного, рапсового и соевого масла.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, Китай был крупнейшим партнером Урала еще до глобальных перемен. «Если раньше мы чаще говорили об экспорте металлов, то теперь наравне с традиционными для Урала товарами мы стали экспортировать продукты», — пояснил Фролов.

Производитель майонеза ЕЖК запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2023 года уральские таможенники экспортировали в Китай более десяти тысяч тонн ячменя, овса и гречихи. Об этом рассказали в telegram-канале Федеральной таможенной службы. «Популярностью у жителей Поднебесной пользуется также продукция уральской мукомольной и крупяной промышленности: за два месяца 2024 года в Китай отправились 5,5 тысячи тонн муки и круп», — сказано в сообщении. Также в КНР отправили 11 тысяч тонн подсолнечного, рапсового и соевого масла. По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, Китай был крупнейшим партнером Урала еще до глобальных перемен. «Если раньше мы чаще говорили об экспорте металлов, то теперь наравне с традиционными для Урала товарами мы стали экспортировать продукты», — пояснил Фролов. Производитель майонеза ЕЖК запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...