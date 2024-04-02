Китай скупает тоннами уральские продукты

С начала 2023 года уральские таможенники экспортировали в Китай более десяти тысяч тонн ячменя, овса и гречихи. Об этом рассказали в telegram-канале Федеральной таможенной службы.
«Популярностью у жителей Поднебесной пользуется также продукция уральской мукомольной и крупяной промышленности: за два месяца 2024 года в Китай отправились 5,5 тысячи тонн муки и круп», — сказано в сообщении. Также в КНР отправили 11 тысяч тонн подсолнечного, рапсового и соевого масла.
По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, Китай был крупнейшим партнером Урала еще до глобальных перемен. «Если раньше мы чаще говорили об экспорте металлов, то теперь наравне с традиционными для Урала товарами мы стали экспортировать продукты», — пояснил Фролов.
Производитель майонеза ЕЖК запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно».
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