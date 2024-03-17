17 марта 2024

Производитель майонеза ЕЖК увеличит экспорт масла в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский жировой комбинат. Екатеринбург, майонез, ежк, екатеринбургский жировой комбинат
Экспорт продукции ЕЖК в Китай начался с 2023 года Фото:

Производитель майонеза ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат», входит в группу компаний «Русагро») запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно», рассказали в департаменте информполитики региона.

«Продукция компании поставляется в 22 страны, и это не только постсоветское пространство, но и, например, Китай. Мощности производственной площадки „Русагро“ в Екатеринбурге позволяют закрывать потребности не только российского рынка, но и производить специфические продукты, ориентированные на китайских потребителей», — сказал замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

По словам директора Екатеринбургской производственной площадки ЕЖК Андрея Рыбакова, уральское предприятие ежегодно наращивает объемы производства. «Сейчас здесь работают 650 человек, многие процессы роботизированы», — отметил Рыбаков.

Продукцию ЕЖК впервые начали поставлять в Китай с 2023 года. На июнь того же года в КНР отправили порядка 25 тонн майонеза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производитель майонеза ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат», входит в группу компаний «Русагро») запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно», рассказали в департаменте информполитики региона. «Продукция компании поставляется в 22 страны, и это не только постсоветское пространство, но и, например, Китай. Мощности производственной площадки „Русагро“ в Екатеринбурге позволяют закрывать потребности не только российского рынка, но и производить специфические продукты, ориентированные на китайских потребителей», — сказал замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. По словам директора Екатеринбургской производственной площадки ЕЖК Андрея Рыбакова, уральское предприятие ежегодно наращивает объемы производства. «Сейчас здесь работают 650 человек, многие процессы роботизированы», — отметил Рыбаков. Продукцию ЕЖК впервые начали поставлять в Китай с 2023 года. На июнь того же года в КНР отправили порядка 25 тонн майонеза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...