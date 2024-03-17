Производитель майонеза ЕЖК увеличит экспорт масла в Китай

Производитель майонеза ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат», входит в группу компаний «Русагро») запланировал увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Продукция реализуется в КНР под брендом «Лето Красно», рассказали в департаменте информполитики региона.
«Продукция компании поставляется в 22 страны, и это не только постсоветское пространство, но и, например, Китай. Мощности производственной площадки „Русагро“ в Екатеринбурге позволяют закрывать потребности не только российского рынка, но и производить специфические продукты, ориентированные на китайских потребителей», — сказал замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
По словам директора Екатеринбургской производственной площадки ЕЖК Андрея Рыбакова, уральское предприятие ежегодно наращивает объемы производства. «Сейчас здесь работают 650 человек, многие процессы роботизированы», — отметил Рыбаков.
Продукцию ЕЖК впервые начали поставлять в Китай с 2023 года. На июнь того же года в КНР отправили порядка 25 тонн майонеза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.