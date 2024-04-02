Ангар «Уральских авиалиний» и музей в Верхней Пышме превратят в подиум

В Екатеринбурге в августе проведут Международную неделю моды

03 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

На Международной неделе моды ожидают несколько тысяч участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге запустили новый проект — U’FASHION, который поможет уральским дизайнерам в продвижении, развитии и масштабировании бизнеса. Одним из мероприятий станет Международная неделя моды: ее планирую провести в Музейном комплексе в Верхней Пышме, ангаре «Уральских авиалиний» и креативном кластере «Домна». «Мы видим, что все больше свердловских брендов становятся популярными и за пределами нашего региона. У Екатеринбурга — не сомневаюсь — есть все шансы со временем стать столицей моды России! А мы приложим для этого необходимые усилия», — написал в своем telegram-канале министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. В рамках проекта пройдет несколько мероприятий, первое — Всероссийский конкурс дизайнеров — стартует сегодня, 3 апреля. А во второй половине августа пройдет Международная неделя моды, в которой ожидается несколько тысяч участников. С 1 по 7 апреля в Екатеринбурге проходит юбилейная Неделя моды, которая приобрела всероссийский масштаб. Свои коллекции на подиуме представят 60 участников из разных уголков России. Как прошел первый профессиональный показ, который мог не состояться из-за теракта в московском «Крокус Сити Холл», — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге запустили новый проект — U’FASHION, который поможет уральским дизайнерам в продвижении, развитии и масштабировании бизнеса. Одним из мероприятий станет Международная неделя моды: ее планирую провести в Музейном комплексе в Верхней Пышме, ангаре «Уральских авиалиний» и креативном кластере «Домна». «Мы видим, что все больше свердловских брендов становятся популярными и за пределами нашего региона. У Екатеринбурга — не сомневаюсь — есть все шансы со временем стать столицей моды России! А мы приложим для этого необходимые усилия», — написал в своем telegram-канале министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. В рамках проекта пройдет несколько мероприятий, первое — Всероссийский конкурс дизайнеров — стартует сегодня, 3 апреля. А во второй половине августа пройдет Международная неделя моды, в которой ожидается несколько тысяч участников. С 1 по 7 апреля в Екатеринбурге проходит юбилейная Неделя моды, которая приобрела всероссийский масштаб. Свои коллекции на подиуме представят 60 участников из разных уголков России. Как прошел первый профессиональный показ, который мог не состояться из-за теракта в московском «Крокус Сити Холл», — в материале URA.RU.