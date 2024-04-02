Теракт в «Крокусе» чуть не сорвал юбилейную Неделю моды в Екатеринбурге. Фото

03 апреля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Показы будут проходить до 7 апреля включительно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юбилейная Неделя моды в Екатеринбурге приобрела всероссийский масштаб. Свои коллекции на подиуме представят 60 участников из разных уголков России. На первом профессиональном фэшн-показе сезона, который мог не состояться из-за теракта в московском «Крокус Сити Холл», побывало URA.RU. «Мы помним, как открывали Неделю моды после трагичной ситуации в „Зимней вишне“. Я помню, как мы стояли здесь, когда случилась пандемия. Затем был февраль 2022 года. Честно говоря, в середине прошлой недели я до конца не понимал, сможем ли мы с вами встретиться снова. Но благодаря неимоверным усилиям вот этой хрупкой девушки (речь идет о гендиректоре Недели моды Надежде Матюхиной — прим. URA.RU) это мероприятие состоялось», — признался директор Уральского центра развития дизайна Сергей Старков. Несмотря на некоторые препятствия, XX Неделя моды все же собрала главных модников города на площадке центра. Как заявила гендиректор проекта Надежда Матюхина, мероприятие удалось провести благодаря усилению всех мер безопасности. Торжественная церемония началась с демонстрации коллекций дизайнеров-участников прошлых сезонов Недели моды: свою одежду продемонстрировали Людмила Кокорева, Джордж Шагашвили, Наталья Мишукова, Наталия Соломеина, Елена Прохорова, Елена Пискулина и другие. После эстафета показов перешла новым дизайнерам. Свои работы представили гости из Пермского края — RASENA и Alena Modnaja, BADANINA BRAND. Как призналась URA.RU последний дизайнер — Светлана Баданина, при создании она вдохновлялась Таиландом, поэтому ее работы вышли очень яркими и весенними. Однако большая часть одежды была все же от екатеринбургских модельеров, среди них — ANTIK_PRO, Garaeva Anna, Александра Гузова и Татьяна Фоминцева, Юлия Размыслова и TONY CLOU. Впереди посетителей Недели моды ожидают показы дизайнеров из Ханты-Мансийска, Челябинска и Красноярска. А специальным гостем станет москвич Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, член международной ассоциации «Союз дизайнеров». Детские коллекции покажут с 4 по 6 апреля. Завершится модный марафон 7 апреля — именно в этот день пройдет презентация новых коллекций для женщин. Всю одежду представляют профессиональные модели, которых отобрали за полторы недели до показов. Однако попасть на подиум смогли не все, например, в этом году был очень маленький спрос на парней-моделей. В прошлом году Неделя моды также прошла в начале апреля. Были представлены вещи от бренда ELENA PISKULINA, которая сотрудничает с Todes, «Уральскими пельменями» и «Своей компанией», участницы международных проектов Италии и Франции, дизайнера Анны Малышевой и других. Специальным гостем первого дня стала представитель мира моды из Кыргызстана Залькар Аскаралиев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юбилейная Неделя моды в Екатеринбурге приобрела всероссийский масштаб. Свои коллекции на подиуме представят 60 участников из разных уголков России. На первом профессиональном фэшн-показе сезона, который мог не состояться из-за теракта в московском «Крокус Сити Холл», побывало URA.RU. «Мы помним, как открывали Неделю моды после трагичной ситуации в „Зимней вишне“. Я помню, как мы стояли здесь, когда случилась пандемия. Затем был февраль 2022 года. Честно говоря, в середине прошлой недели я до конца не понимал, сможем ли мы с вами встретиться снова. Но благодаря неимоверным усилиям вот этой хрупкой девушки (речь идет о гендиректоре Недели моды Надежде Матюхиной — прим. URA.RU) это мероприятие состоялось», — признался директор Уральского центра развития дизайна Сергей Старков. Несмотря на некоторые препятствия, XX Неделя моды все же собрала главных модников города на площадке центра. Как заявила гендиректор проекта Надежда Матюхина, мероприятие удалось провести благодаря усилению всех мер безопасности. Торжественная церемония началась с демонстрации коллекций дизайнеров-участников прошлых сезонов Недели моды: свою одежду продемонстрировали Людмила Кокорева, Джордж Шагашвили, Наталья Мишукова, Наталия Соломеина, Елена Прохорова, Елена Пискулина и другие. После эстафета показов перешла новым дизайнерам. Свои работы представили гости из Пермского края — RASENA и Alena Modnaja, BADANINA BRAND. Как призналась URA.RU последний дизайнер — Светлана Баданина, при создании она вдохновлялась Таиландом, поэтому ее работы вышли очень яркими и весенними. Однако большая часть одежды была все же от екатеринбургских модельеров, среди них — ANTIK_PRO, Garaeva Anna, Александра Гузова и Татьяна Фоминцева, Юлия Размыслова и TONY CLOU. Впереди посетителей Недели моды ожидают показы дизайнеров из Ханты-Мансийска, Челябинска и Красноярска. А специальным гостем станет москвич Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, член международной ассоциации «Союз дизайнеров». Детские коллекции покажут с 4 по 6 апреля. Завершится модный марафон 7 апреля — именно в этот день пройдет презентация новых коллекций для женщин. Всю одежду представляют профессиональные модели, которых отобрали за полторы недели до показов. Однако попасть на подиум смогли не все, например, в этом году был очень маленький спрос на парней-моделей. В прошлом году Неделя моды также прошла в начале апреля. Были представлены вещи от бренда ELENA PISKULINA, которая сотрудничает с Todes, «Уральскими пельменями» и «Своей компанией», участницы международных проектов Италии и Франции, дизайнера Анны Малышевой и других. Специальным гостем первого дня стала представитель мира моды из Кыргызстана Залькар Аскаралиев.