Умер самый старый мужчина в мире: что о нем известно

Умер самый старый мужчина в мире

03 апреля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Николас Мадуро принес соболезнования жителям города Эль-Кобре Фото: Размик Закарян © URA.RU Самый старый мужчина в мире, житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, скончался в возрасте 114 лет. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. «Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет», — заявил Мадуро в соцсети X. Он принес соболезнования всем жителям города Эль-Кобре, в котором родился Перес Мора. Согласно информации от газеты El Nacional, Перес Мора ушел из жизни всего за несколько дней до 115-летия из-за респираторных проблем. Его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса 4 февраля 2022 года в возрасте 112 лет и 253 дня, когда он превзошел предыдущего рекордсмена, испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию. Перес Мора приписывал свою долгую жизнь активной работе, достаточному отдыху, раннему отходу ко сну и умеренному потреблению алкоголя. Он также следил за своим питанием, регулярно молился и пил много воды. Родившийся 27 мая 1909 года в Эль-Кобре, Перес Мора был девятым из десяти детей и имел одиннадцать собственных детей. В последние годы он проживал на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый старый мужчина в мире, житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, скончался в возрасте 114 лет. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. «Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет», — заявил Мадуро в соцсети X. Он принес соболезнования всем жителям города Эль-Кобре, в котором родился Перес Мора. Согласно информации от газеты El Nacional, Перес Мора ушел из жизни всего за несколько дней до 115-летия из-за респираторных проблем. Его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса 4 февраля 2022 года в возрасте 112 лет и 253 дня, когда он превзошел предыдущего рекордсмена, испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию. Перес Мора приписывал свою долгую жизнь активной работе, достаточному отдыху, раннему отходу ко сну и умеренному потреблению алкоголя. Он также следил за своим питанием, регулярно молился и пил много воды. Родившийся 27 мая 1909 года в Эль-Кобре, Перес Мора был девятым из десяти детей и имел одиннадцать собственных детей. В последние годы он проживал на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.