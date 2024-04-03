В челябинском селе река затопила 47 участков и подобралась к домам

Вода подобралась к домам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Варне (Челябинская область) на реке Нижний Тогузак в ночь на 3 апреля произошел резкий подъем воды. Вода затопила дорогу и подтопила 47 земельных участков, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

«На реке Нижний Тогузак произошло повышение уровня до 250 см (+80 см за сутки), произошел перелив через асфальтированную автомобильную дорогу. После проведения авиаразведки сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части с применением беспилотника установлено подтопление 47 приусадебных участков жилых домов, в которых проживает 64 человека, в том числе семь детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, 21 человек остается в домах, 43 человека, в том числе семь детей временно переехали к родственникам, в развернутый муниципалитетом пункт временного размещения граждане не обращались. Подтопленных жилых домов нет, уровень воды на подтопленных приусадебных участках составляет от пяти до 10 сантиметров. На месте дежурят сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона и специалисты областной специализированной части. В Варну направлено 12 специалистов Уральского учебного спасательного центра и техника.

Утром 3 апреля уровень воды на реке Нижний Тогузак остается без изменения — 250 сантиметров. При этом опасным считается уровень 240 сантиметров.