02 апреля 2024

Тюменские вандалы разбили недавно построенный надземный переход

В Тюмени вандалы повредили лифт и двери нового надземного перехода в ЖК «Колумб»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие развязки Дружбы - Мельникайте. Тюмень , надземный переход
Чаще всего от вандалов достается дверям, лифтам и инвалидным платформам Фото:

Тюменские вандалы несколько раз за два месяца повредили лифт и двери недавно построенного надземного пешеходного перехода около ЖК «Колумб». Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.

«За прошедший месяц были зафиксированы неоднократные случаи вандализма. В надземном пешеходном переходе вблизи ЖК „Колумб“ в результате вандальных действий неоднократно были выведены из работы лифты и была повреждена входная дверь», — говорится в сообщении.

После выявления таких случаев подрядная организация обращается в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к ответственности. Известно, что надземный пешеходный переход около ЖК «Колумб» был сдан в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

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Тюменские вандалы несколько раз за два месяца повредили лифт и двери недавно построенного надземного пешеходного перехода около ЖК «Колумб». Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «За прошедший месяц были зафиксированы неоднократные случаи вандализма. В надземном пешеходном переходе вблизи ЖК „Колумб“ в результате вандальных действий неоднократно были выведены из работы лифты и была повреждена входная дверь», — говорится в сообщении. После выявления таких случаев подрядная организация обращается в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к ответственности. Известно, что надземный пешеходный переход около ЖК «Колумб» был сдан в эксплуатацию в ноябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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