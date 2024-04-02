Тюменские вандалы разбили недавно построенный надземный переход

В Тюмени вандалы повредили лифт и двери нового надземного перехода в ЖК «Колумб»

03 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Чаще всего от вандалов достается дверям, лифтам и инвалидным платформам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские вандалы несколько раз за два месяца повредили лифт и двери недавно построенного надземного пешеходного перехода около ЖК «Колумб». Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «За прошедший месяц были зафиксированы неоднократные случаи вандализма. В надземном пешеходном переходе вблизи ЖК „Колумб“ в результате вандальных действий неоднократно были выведены из работы лифты и была повреждена входная дверь», — говорится в сообщении. После выявления таких случаев подрядная организация обращается в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к ответственности. Известно, что надземный пешеходный переход около ЖК «Колумб» был сдан в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские вандалы несколько раз за два месяца повредили лифт и двери недавно построенного надземного пешеходного перехода около ЖК «Колумб». Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «За прошедший месяц были зафиксированы неоднократные случаи вандализма. В надземном пешеходном переходе вблизи ЖК „Колумб“ в результате вандальных действий неоднократно были выведены из работы лифты и была повреждена входная дверь», — говорится в сообщении. После выявления таких случаев подрядная организация обращается в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к ответственности. Известно, что надземный пешеходный переход около ЖК «Колумб» был сдан в эксплуатацию в ноябре 2023 года.