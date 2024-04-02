Власти Салехарда объявили о реновации ямальской столицы

Салехард кардинально преобразится в ближайшие четыре года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации ямальской столицы.
«Сейчас специалисты работают над проектом жилой застройки и благоустройства. Стоит задача по сносу ветхого аварийного жилого фонда, а на его месте построить капитальные современные многоэтажные дома. Мы уже разрабатываем проект комплексной застройки в границах улиц Матросова-Арктическая-Ямальская. Началось строительство дома на 128 квартир с офисными помещениями на первых этажах», — прокомментировали в пресс-службе.
В планах администрации обустроить большой бульвар для прогулок, озеленение территории, организовать парковочные места для жильцов новых жилых комплексов, а также обеспечить квартал инфраструктурой: образовательными, спортивными и культурными учреждениями. Проекты поддержаны губернатором округа Дмитрием Артюховым и будут поэтапно включаться в адресные инвестиционные программы.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие окружной столицы. Глава ямальской столицы отметил, что до конца года планируется сдать 13 домов на 1493 квартиры.
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Салехард кардинально преобразится в ближайшие четыре года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации ямальской столицы. «Сейчас специалисты работают над проектом жилой застройки и благоустройства. Стоит задача по сносу ветхого аварийного жилого фонда, а на его месте построить капитальные современные многоэтажные дома. Мы уже разрабатываем проект комплексной застройки в границах улиц Матросова-Арктическая-Ямальская. Началось строительство дома на 128 квартир с офисными помещениями на первых этажах», — прокомментировали в пресс-службе. В планах администрации обустроить большой бульвар для прогулок, озеленение территории, организовать парковочные места для жильцов новых жилых комплексов, а также обеспечить квартал инфраструктурой: образовательными, спортивными и культурными учреждениями. Проекты поддержаны губернатором округа Дмитрием Артюховым и будут поэтапно включаться в адресные инвестиционные программы. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие окружной столицы. Глава ямальской столицы отметил, что до конца года планируется сдать 13 домов на 1493 квартиры.