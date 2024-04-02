Новый глава УМВД ХМАО готовится к переезду в Ханты-Мансийск

Новый глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин прилетит в Ханты-Мансийск 4 апреля и намерен сразу приступить к работе. Высокопоставленные силовики из окружного главка ждут появления нового шефа уже утром, сообщает источник URA.RU в окружном истеблишменте.
«Ветохин планирует в течение дня познакомиться с руководящим составом окружного управления. Его официальное представление личному составу состоится скорее всего на следующей неделе. Но все югорские полицейские с любопытством следят за любыми новостями про Ветохина. Он станет самым молодым руководителем окружного главка за всю историю. Ему всего 44 года», — поделился инсайдер.
URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО. Ведомство переадресовало запрос в пресс-службу министерства внутренних дел РФ. Агентство также запросило комментарий в УВД Ставрополя. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о назначении Ветохина на пост руководителя УМВД по Югре. Он работал начальником полиции Ставрополя.
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