02 апреля 2024

Новый глава УМВД ХМАО готовится к переезду в Ханты-Мансийск

Новый глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин прилетит в Ханты-Мансийск 4 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Новый глава полиции ХМАО прилетит в Ханты-Мансийск 4 апреля Фото:

Новый глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин прилетит в Ханты-Мансийск 4 апреля и намерен сразу приступить к работе. Высокопоставленные силовики из окружного главка ждут появления нового шефа уже утром, сообщает источник URA.RU в окружном истеблишменте.

«Ветохин планирует в течение дня познакомиться с руководящим составом окружного управления. Его официальное представление личному составу состоится скорее всего на следующей неделе. Но все югорские полицейские с любопытством следят за любыми новостями про Ветохина. Он станет самым молодым руководителем окружного главка за всю историю. Ему всего 44 года», — поделился инсайдер.

URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО. Ведомство переадресовало запрос в пресс-службу министерства внутренних дел РФ. Агентство также запросило комментарий в УВД Ставрополя. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о назначении Ветохина на пост руководителя УМВД по Югре. Он работал начальником полиции Ставрополя.

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Новый глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин прилетит в Ханты-Мансийск 4 апреля и намерен сразу приступить к работе. Высокопоставленные силовики из окружного главка ждут появления нового шефа уже утром, сообщает источник URA.RU в окружном истеблишменте. «Ветохин планирует в течение дня познакомиться с руководящим составом окружного управления. Его официальное представление личному составу состоится скорее всего на следующей неделе. Но все югорские полицейские с любопытством следят за любыми новостями про Ветохина. Он станет самым молодым руководителем окружного главка за всю историю. Ему всего 44 года», — поделился инсайдер. URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО. Ведомство переадресовало запрос в пресс-службу министерства внутренних дел РФ. Агентство также запросило комментарий в УВД Ставрополя. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о назначении Ветохина на пост руководителя УМВД по Югре. Он работал начальником полиции Ставрополя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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