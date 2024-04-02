В Свердловской области ужесточат наказания за лесные пожары

Провинившихся в лесных пожарах Свердловской области будут наказывать суровее. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС Станислав Шевелев в ходе пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона.
«Мы будем вынуждены ужесточить требовательность к нарушителям пожарной безопасности», — передает корреспондент URA.RU слова Шевелева. Также для контроля власти увеличат размер штрафов провинившимся.
К пожароопасному сезону на Среднем Урале в этом году отнеслись с особой ответственностью. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения ЧС. Период лесных пожаров начнется 5 апреля — на пять дней раньше запланированной даты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!