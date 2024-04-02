02 апреля 2024

В Свердловской области ужесточат наказания за лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Власти увеличат размер штрафов за лесные пожары Фото:

Провинившихся в лесных пожарах Свердловской области будут наказывать суровее. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС Станислав Шевелев в ходе пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона.

«Мы будем вынуждены ужесточить требовательность к нарушителям пожарной безопасности», — передает корреспондент URA.RU слова Шевелева. Также для контроля власти увеличат размер штрафов провинившимся.

К пожароопасному сезону на Среднем Урале в этом году отнеслись с особой ответственностью. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения ЧС. Период лесных пожаров начнется 5 апреля — на пять дней раньше запланированной даты.

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Провинившихся в лесных пожарах Свердловской области будут наказывать суровее. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС Станислав Шевелев в ходе пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона. «Мы будем вынуждены ужесточить требовательность к нарушителям пожарной безопасности», — передает корреспондент URA.RU слова Шевелева. Также для контроля власти увеличат размер штрафов провинившимся. К пожароопасному сезону на Среднем Урале в этом году отнеслись с особой ответственностью. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения ЧС. Период лесных пожаров начнется 5 апреля — на пять дней раньше запланированной даты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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