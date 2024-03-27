27 марта 2024

Пожарный сезон в Свердловской области начнется раньше

Куйвашев перенес дату начала пожарного сезона на пять дней раньше
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поручил проверить предприятия по деревообработке Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новую дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля. Ранее планировалось, что этот период наступит с 10 апреля, за исключением северной части региона, в которой его старт предусматривали 15 апреля, рассказали в департаменте информполитики.

«У нас проведена большая подготовительная работа, учтен опыт прошлого года. Серьезно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами. В центре внимания — обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесами, а также содержание в порядке пожарных водоемов», — сказал Куйвашев.

В ближайшее время в регионе пройдут проверки предприятий, которые занимаются деревообработкой, а также населенных пунктов, где не обновлены минерализованные полосы. Для устранения захламления и сухой травы будет организована специальная комиссия.

На встрече со свердловским губернатором 22 марта замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Воронцов заявлял, что Средний Урал полностью готов к сезону паводка. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новую дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля. Ранее планировалось, что этот период наступит с 10 апреля, за исключением северной части региона, в которой его старт предусматривали 15 апреля, рассказали в департаменте информполитики. «У нас проведена большая подготовительная работа, учтен опыт прошлого года. Серьезно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами. В центре внимания — обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесами, а также содержание в порядке пожарных водоемов», — сказал Куйвашев. В ближайшее время в регионе пройдут проверки предприятий, которые занимаются деревообработкой, а также населенных пунктов, где не обновлены минерализованные полосы. Для устранения захламления и сухой травы будет организована специальная комиссия. На встрече со свердловским губернатором 22 марта замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Воронцов заявлял, что Средний Урал полностью готов к сезону паводка. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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