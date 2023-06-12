12 июня 2023
11 июня 2023

В Челябинске задержали диверсанта на железной дороге

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Лафарж. Челябинск, трубы, вагон, трубы дымят, железная дорога
Два релейных шкафа были сожжены в Ленинском районе Челябинска (фото из архива) Фото:

В Челябинске задержали мужчину, уничтожившего два релейных шкафа на железной дороге в черте города. Диверсия произошла в ночь на 12 июня.

«Мужчина в возрасте 27 лет поджег оборудование двух релейных шкафов на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе. Преступление совершено в ночь на 12 июня. Подозреваемый ранее не был судим, сейчас он дает показания», — сообщается в telegram-канале Shot.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. В отделении общественных связей управления на транспорте МВД по УрФО попросили обратиться за комментарием позже.

На прошлой неделе ФСБ в ходе совместной с полицией операции задержала жителя Башкирии Ирвина Лысенко, которого обвиняют в уничтожении четырех релейных шкафов на Транссибе, в окрестностях города Миасса. Диверсант арестован, идет следствие.

До этого силовики задержали 11 человек, причастных к шести подобным преступлениям. В отношении них расследуются уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт), ст. 281 УК России (диверсия). Обвиняемым по этим статьям, в том числе несовершеннолетним от 14 лет и старше, грозит лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного. Алексей Нуриев и Роман Насрыев уже приговорены к 19 годам лишения свободы за попытку поджога военно-учетного стола в мэрии Бакала.

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В Челябинске задержали мужчину, уничтожившего два релейных шкафа на железной дороге в черте города. Диверсия произошла в ночь на 12 июня. «Мужчина в возрасте 27 лет поджег оборудование двух релейных шкафов на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе. Преступление совершено в ночь на 12 июня. Подозреваемый ранее не был судим, сейчас он дает показания», — сообщается в telegram-канале Shot. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. В отделении общественных связей управления на транспорте МВД по УрФО попросили обратиться за комментарием позже. На прошлой неделе ФСБ в ходе совместной с полицией операции задержала жителя Башкирии Ирвина Лысенко, которого обвиняют в уничтожении четырех релейных шкафов на Транссибе, в окрестностях города Миасса. Диверсант арестован, идет следствие. До этого силовики задержали 11 человек, причастных к шести подобным преступлениям. В отношении них расследуются уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт), ст. 281 УК России (диверсия). Обвиняемым по этим статьям, в том числе несовершеннолетним от 14 лет и старше, грозит лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного. Алексей Нуриев и Роман Насрыев уже приговорены к 19 годам лишения свободы за попытку поджога военно-учетного стола в мэрии Бакала.
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