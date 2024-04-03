В Кремле ушли от ответа на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

В России продолжат смотреть на развитие ситуации, связанной с участием Владимира Путина на саммите G20, уточнил Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на идею Бразилии ввести иммунитет для лидеров государств от решения Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России продолжат смотреть на то, как будет развиваться ситуация, связанная с участием Владимира Путина на саммите G20.
«Никак не рассматривался этот вопрос [об участии Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии]. Будем дальше смотреть как будет развиваться ситуация», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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