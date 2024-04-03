В Кремле ушли от ответа на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

Песков: Кремль продолжит оценивать возможность участия Путина в саммите G20
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
В России продолжат смотреть на развитие ситуации, связанной с участием Владимира Путина на саммите G20, уточнил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле отреагировали на идею Бразилии ввести иммунитет для лидеров государств от решения Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России продолжат смотреть на то, как будет развиваться ситуация, связанная с участием Владимира Путина на саммите G20.

«Никак не рассматривался этот вопрос [об участии Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии]. Будем дальше смотреть как будет развиваться ситуация», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В Кремле отреагировали на идею Бразилии ввести иммунитет для лидеров государств от решения Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России продолжат смотреть на то, как будет развиваться ситуация, связанная с участием Владимира Путина на саммите G20. «Никак не рассматривался этот вопрос [об участии Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии]. Будем дальше смотреть как будет развиваться ситуация», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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