В Кремле ушли от ответа на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

Песков: Кремль продолжит оценивать возможность участия Путина в саммите G20

03 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

В России продолжат смотреть на развитие ситуации, связанной с участием Владимира Путина на саммите G20, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле отреагировали на идею Бразилии ввести иммунитет для лидеров государств от решения Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России продолжат смотреть на то, как будет развиваться ситуация, связанная с участием Владимира Путина на саммите G20. «Никак не рассматривался этот вопрос [об участии Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии]. Будем дальше смотреть как будет развиваться ситуация», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле отреагировали на идею Бразилии ввести иммунитет для лидеров государств от решения Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России продолжат смотреть на то, как будет развиваться ситуация, связанная с участием Владимира Путина на саммите G20. «Никак не рассматривался этот вопрос [об участии Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии]. Будем дальше смотреть как будет развиваться ситуация», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.