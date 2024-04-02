Депутат раскрыл причины эвакуации из разрушающегося дома в Кургане

Депутат Камшилов: УК долго игнорировала проблемы эвакуированного дома в Кургане

03 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Курганцы оборудовали квартиры в доме водоснабжением самостоятельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане Депутат курганской городской думы Иван Камшилов рассказал, почему дом в микрорайоне Западный по улице Красномаячная, 62а оказался в аварийном состоянии. Он заявил, что причина заключается в игнорировании управляющей компанией мэрии проблем дома и жителей, которые устанавливали душевые и проводили работы по водоснабжению без согласования. Эту информацию он сообщил корреспонденту URA.RU. «Годами писали, но всегда отделывались отписками. Проблемы следующие: жители сами оборудовали себе душевые, провели, и в итоге все течет, дом находится в ужасном состоянии. За домом не следили, не обслуживали, прорывов не устраняли. Прорвалась канализация — и течет уже неделями, все размывается. Людям не выдавали предписания, хотя мы обращались с просьбой устранить нарушения», — заявил Камшилов. Также он отметил, что управляющая компания мэрии МУП «Прометей» практически не появлялась на проблемном объекте, и добавил, что рядом расположенный дом также находится в плохом состоянии. Ранее URA.RU писало, что из дома на ул. Красномаячная, 62а объявили эвакуацию жильцов. Причина была в том, что проживание в изношенном доме стало опасно. При этом дом на сегодня не признан аварийным, а еще в 2022 году его должны были капитально отремонтировать. За дом отвечает МУП «Прометей», которая обслуживает порядка 260-ти многоквартирных домов. Значительная часть этого жилищного фонда — бывшие общежития и старые дома. В этом году УК передадут 50 миллионов в рамках второй субсидии для приведения домов в порядок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы Иван Камшилов рассказал, почему дом в микрорайоне Западный по улице Красномаячная, 62а оказался в аварийном состоянии. Он заявил, что причина заключается в игнорировании управляющей компанией мэрии проблем дома и жителей, которые устанавливали душевые и проводили работы по водоснабжению без согласования. Эту информацию он сообщил корреспонденту URA.RU. «Годами писали, но всегда отделывались отписками. Проблемы следующие: жители сами оборудовали себе душевые, провели, и в итоге все течет, дом находится в ужасном состоянии. За домом не следили, не обслуживали, прорывов не устраняли. Прорвалась канализация — и течет уже неделями, все размывается. Людям не выдавали предписания, хотя мы обращались с просьбой устранить нарушения», — заявил Камшилов. Также он отметил, что управляющая компания мэрии МУП «Прометей» практически не появлялась на проблемном объекте, и добавил, что рядом расположенный дом также находится в плохом состоянии. Ранее URA.RU писало, что из дома на ул. Красномаячная, 62а объявили эвакуацию жильцов. Причина была в том, что проживание в изношенном доме стало опасно. При этом дом на сегодня не признан аварийным, а еще в 2022 году его должны были капитально отремонтировать. За дом отвечает МУП «Прометей», которая обслуживает порядка 260-ти многоквартирных домов. Значительная часть этого жилищного фонда — бывшие общежития и старые дома. В этом году УК передадут 50 миллионов в рамках второй субсидии для приведения домов в порядок.