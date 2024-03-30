Как курганцы из разрушающегося дома узнали об эвакуации

Что привело к экстренному выселению — хронология событий

31 марта 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Дому, из которого в Кургане выселяют жильцов, 53 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Срочное расселение дома в Кургане В Кургане в микрорайоне Западный из дома на ул. Красномаячная, 62а объявили эвакуацию жильцов. Причина — в состоянии здания, которое настолько изношено, что проживание в нем опасно. URA.RU собрало хронологию событий — как люди узнали о необходимости покинуть жилье и когда примерно смогут вернуться. Вид подъезда на первом этаже здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С чего началось На сегодня дом не признан аварийным. При этом еще в 2022 году его должны были капитально отремонтировать. В программе фонда капремонта значился ремонт крыши и фасада. Но ни то, ни другое, согласно открытым данным, сделано не было. Изготовлен лишь проект ремонта. Причем делали его 16 месяцев. Договор по оценке технического состояния и проектированию капремонта заключен в ноябре 2022 года, а акт приема подписан 20 марта 2024 года. В проекте договора (есть в распоряжении редакции) значилось, что он должен быть исполнен в течение 150 дней (трех месяцев) с даты подписания сторонами. Следующий этап ремонтной кампании, запланированной фондом капремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем и т. д.) назначен на 2034 год. В доме 1971 года постройки проживает 158 человек. На счете регоператора числится 2 051 583 рубля, собранных собственниками, а задолженность составляет 909 212 рублей. Проект ремонта был изготовлен 20 марта 2024 года Скрин с сайта Фонда капремонта в Курганской области Накануне эвакуации дом проверили чиновники 29 марта директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев с комиссией лично выезжал с проверкой дома. Его состояние вызывало у властей особые опасения. В мэрии города объяснили URA.RU, что к этому привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания. «Дом по улице Красномаячная, 62,а — один из самых сложных как по коммуникациям, так и по объему восстановительных работ, которые необходимо провести на доме», — писали чиновники мэрии в сообщении, размещенном на сайте. Ремонт дома власти будут делать силами муниципальной УК «Прометей». Средства на это пойдут из субсидии, выделенной управкомпании правительством Курганской области (на все объекты «Прометея» 65 млн рублей). Такое объявление появилось в доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Днем 30 марта в трех подъездах дома появилось сообщение о необходимости покинуть помещения в течение двух дней. «Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 30.03.2024 принято решение о необходимости временного отселения жильцов на период проведения противоаварийных работ», — говорится в объявлении. За предоставлением жилого помещения маневренного фонда курганцы могут обратиться в департамент ЖКХ (ул. Пушкина, д. 161). Что говорят жильцы «На Красномаячной, 62а в Кургане срочно расселяют людей из-за угрозы обрушения стены дома», — такое сообщение отправили местные жители в чат-бот обратной связи URA.RU. Выехавший на место журналист редакции убедился, людей действительно попросили выселиться. Сделать это необходимо в течение 30 и 31 марта. После в здание нельзя будет пройти, так как начнутся ремонтные работы. При этом процедура переезда не обходится без проблем. «Говорят, дают ключи людям от временного жилья, но они не могут его открыть и возвращаются. Медведев очень требовательно общается с подчиненными, чтобы не динамили людей, которые столкнулись с этой и другими проблемами. В группе горадминистрации вчера был пост о ремонте, ну, а сегодня выяснилось, что стена та, что во двор, будто выгнулась. Ремонт почему-то делать стали с верхних этажей, но самый треш на первом», — рассказали URA.RU жильцы. Директор департамент ЖКХ Роман Медведев (слева) держит ситуацию на контроле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Они уточняют, что чиновники не ограничились размещением объявления. Они лично обходили жильцов, которые живут в доме. К зданию подогнали автобусы и грузовые машины для перевозки вещей. «Медведев прям поквартирный обход делал, в газельке с жильцами общался. У родственницы там гостинка, но она там не живет. Ей позвонила соседка, сообщила о происходящем. Та приехала, там автобусы, Медведев, комиссия, люди вещи грузят», — рассказала читательница URA.RU. Власти успокаивают людей и говорят, что расселение временное. По самым предварительным данным, ремонт дома продлится примерно полтора месяца. Ночью будет дежурить полиция во избежание мародерства. Для справки: Управляющая организация МУП «Прометей» обслуживает порядка 260-ти многоквартирных домов. Значительная часть этого жилищного фонда — бывшие общежития, старые дома с высокой степенью износа инженерных сетей и кровель. На приведение в порядок домов «Прометею» при поддержке губернатора Вадима Шумкова в прошлом году было выделено 15 миллионов рублей. Еще 50 миллионов доведут в этом году в рамках второй субсидии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в микрорайоне Западный из дома на ул. Красномаячная, 62а объявили эвакуацию жильцов. Причина — в состоянии здания, которое настолько изношено, что проживание в нем опасно. URA.RU собрало хронологию событий — как люди узнали о необходимости покинуть жилье и когда примерно смогут вернуться. С чего началось На сегодня дом не признан аварийным. При этом еще в 2022 году его должны были капитально отремонтировать. В программе фонда капремонта значился ремонт крыши и фасада. Но ни то, ни другое, согласно открытым данным, сделано не было. Изготовлен лишь проект ремонта. Причем делали его 16 месяцев. Договор по оценке технического состояния и проектированию капремонта заключен в ноябре 2022 года, а акт приема подписан 20 марта 2024 года. В проекте договора (есть в распоряжении редакции) значилось, что он должен быть исполнен в течение 150 дней (трех месяцев) с даты подписания сторонами. Следующий этап ремонтной кампании, запланированной фондом капремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем и т. д.) назначен на 2034 год. В доме 1971 года постройки проживает 158 человек. На счете регоператора числится 2 051 583 рубля, собранных собственниками, а задолженность составляет 909 212 рублей. Накануне эвакуации дом проверили чиновники 29 марта директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев с комиссией лично выезжал с проверкой дома. Его состояние вызывало у властей особые опасения. В мэрии города объяснили URA.RU, что к этому привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания. Ремонт дома власти будут делать силами муниципальной УК «Прометей». Средства на это пойдут из субсидии, выделенной управкомпании правительством Курганской области (на все объекты «Прометея» 65 млн рублей). Днем 30 марта в трех подъездах дома появилось сообщение о необходимости покинуть помещения в течение двух дней. «Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 30.03.2024 принято решение о необходимости временного отселения жильцов на период проведения противоаварийных работ», — говорится в объявлении. За предоставлением жилого помещения маневренного фонда курганцы могут обратиться в департамент ЖКХ (ул. Пушкина, д. 161). Что говорят жильцы «На Красномаячной, 62а в Кургане срочно расселяют людей из-за угрозы обрушения стены дома», — такое сообщение отправили местные жители в чат-бот обратной связи URA.RU. Выехавший на место журналист редакции убедился, людей действительно попросили выселиться. Сделать это необходимо в течение 30 и 31 марта. После в здание нельзя будет пройти, так как начнутся ремонтные работы. При этом процедура переезда не обходится без проблем. Они уточняют, что чиновники не ограничились размещением объявления. Они лично обходили жильцов, которые живут в доме. К зданию подогнали автобусы и грузовые машины для перевозки вещей. «Медведев прям поквартирный обход делал, в газельке с жильцами общался. У родственницы там гостинка, но она там не живет. Ей позвонила соседка, сообщила о происходящем. Та приехала, там автобусы, Медведев, комиссия, люди вещи грузят», — рассказала читательница URA.RU. Власти успокаивают людей и говорят, что расселение временное. По самым предварительным данным, ремонт дома продлится примерно полтора месяца. Ночью будет дежурить полиция во избежание мародерства. Для справки: Управляющая организация МУП «Прометей» обслуживает порядка 260-ти многоквартирных домов. Значительная часть этого жилищного фонда — бывшие общежития, старые дома с высокой степенью износа инженерных сетей и кровель. На приведение в порядок домов «Прометею» при поддержке губернатора Вадима Шумкова в прошлом году было выделено 15 миллионов рублей. Еще 50 миллионов доведут в этом году в рамках второй субсидии.