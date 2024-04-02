Для старшеклассников в ЯНАО откроют новые профильные классы

В лицее Салехарда появятся классы биотехнологий, архитектуры и искусствоведения

Салехардские лицеисты получат углубленные знания по новым профилям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации ямальской столицы.

«Профили сформированы по запросу учеников, родителей и, исходя из потребностей современного рынка труда. Сейчас идут переговоры с ведущими вузами страны по организации совместных лекций и конференций, чтобы максимально приблизить школу к высшей школе», — говорится в сообщении.

В классе биотехнологий лицеисты смогут углубленно изучать алгоритмы и структуру данных, математическое моделирование, экологию, химию, биофизику. Такое обучение поможет успешно поступить в ведущие вузы страны по профилям биолог, эколог, биомедицинский инженер, архитектор живых систем, ветеринар-реабилитолог.

В классе архитекторов фокус будет направлен на литературу, физическую географию, ландшафтоведение. Выпускники этого направления смогут стать не только архитекторами, но дизайнерами интерьера, реставраторами, менеджерами архитектурных проектов, художниками-декораторами.

В искусствоведческом классе упор будет сделан на изучение востоковедения, моды, дизайна, истории социально-политических, правовых учений и культуры. Здесь будут готовить будущих искусствоведов, медийщиков, литераторов и хореографов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в школах Ямала откроют более 20 новых корпоративных классов. Они откроются на базе школы «Высотка» в Губкинском, многопрофильного лицея в Муравленко, кадетской школы в Новом Уренгое, лицея Салехарда, школы №4 Тарко-Сале и в селе Катравож.