Для старшеклассников в ЯНАО откроют новые профильные классы

Со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации ямальской столицы.
«Профили сформированы по запросу учеников, родителей и, исходя из потребностей современного рынка труда. Сейчас идут переговоры с ведущими вузами страны по организации совместных лекций и конференций, чтобы максимально приблизить школу к высшей школе», — говорится в сообщении.
В классе биотехнологий лицеисты смогут углубленно изучать алгоритмы и структуру данных, математическое моделирование, экологию, химию, биофизику. Такое обучение поможет успешно поступить в ведущие вузы страны по профилям биолог, эколог, биомедицинский инженер, архитектор живых систем, ветеринар-реабилитолог.
В классе архитекторов фокус будет направлен на литературу, физическую географию, ландшафтоведение. Выпускники этого направления смогут стать не только архитекторами, но дизайнерами интерьера, реставраторами, менеджерами архитектурных проектов, художниками-декораторами.
В искусствоведческом классе упор будет сделан на изучение востоковедения, моды, дизайна, истории социально-политических, правовых учений и культуры. Здесь будут готовить будущих искусствоведов, медийщиков, литераторов и хореографов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в школах Ямала откроют более 20 новых корпоративных классов. Они откроются на базе школы «Высотка» в Губкинском, многопрофильного лицея в Муравленко, кадетской школы в Новом Уренгое, лицея Салехарда, школы №4 Тарко-Сале и в селе Катравож.
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Со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации ямальской столицы. «Профили сформированы по запросу учеников, родителей и, исходя из потребностей современного рынка труда. Сейчас идут переговоры с ведущими вузами страны по организации совместных лекций и конференций, чтобы максимально приблизить школу к высшей школе», — говорится в сообщении. В классе биотехнологий лицеисты смогут углубленно изучать алгоритмы и структуру данных, математическое моделирование, экологию, химию, биофизику. Такое обучение поможет успешно поступить в ведущие вузы страны по профилям биолог, эколог, биомедицинский инженер, архитектор живых систем, ветеринар-реабилитолог. В классе архитекторов фокус будет направлен на литературу, физическую географию, ландшафтоведение. Выпускники этого направления смогут стать не только архитекторами, но дизайнерами интерьера, реставраторами, менеджерами архитектурных проектов, художниками-декораторами. В искусствоведческом классе упор будет сделан на изучение востоковедения, моды, дизайна, истории социально-политических, правовых учений и культуры. Здесь будут готовить будущих искусствоведов, медийщиков, литераторов и хореографов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в школах Ямала откроют более 20 новых корпоративных классов. Они откроются на базе школы «Высотка» в Губкинском, многопрофильного лицея в Муравленко, кадетской школы в Новом Уренгое, лицея Салехарда, школы №4 Тарко-Сале и в селе Катравож.