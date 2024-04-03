Организаторы викторины «Опорный край» назвали свердловчанам важное условие для получения подарков

Важным условием для получения подарка в случае победы в викторине «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, является наличие карты участника. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.
«По правилам викторины для получения подарка нужно предъявить карточку с уникальным номером. Без карточки подарок получить нельзя», — рассказали в пресс-службе «Опорного края».
Викторина проходила с 15 по 18 марта. В специально оборудованных пунктах свердловчанам нужно было ответить на вопросы по истории региона, взамен участникам выдавали карты с уникальным номером. Победителей определят 12 апреля в прямом эфире телеканала ОТВ, информация о победителях появится на сайте «Опорного края» 13 апреля. Вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал».
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