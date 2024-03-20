До какого числа свердловчанам выдают подарки в викторине «Опорный край»

Подарок в викторине «Опорный край» свердловчанам будут выдавать до 12 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, москвич 3
Среди подарков есть 100 автомобилей «Москвич 3» Фото:

Свои права на подарок победитель викторины «Опорный край» может заявить в течение трех месяцев. Об этом URA.RU рассказали организаторы акции и напомнили, что выдача пройдет в Екатеринбурге и Ирбите.

«Выдача подарков, не востребованных участниками викторины, будет происходить до 12 июля 2024 года включительно. С полуночи 13 июля организатор вправе распорядиться такими подарками по своему усмотрению», — уточнили в оргкомитете.

Свердловчане участвовали в викторине с 15 по 18 марта. Проверить свой уникальный номер можно на сайте викторины. Обладателей подарков определят 12 апреля в интернете и прямом эфире телеканала ОТВ, информация о победителя появится на сайте «Опорного края» 13 апреля.

Среди подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». За подарок придется заплатить налог. В случае выигрыша участники не смогут получить деньги вместо подарка. Вся информация о викторине — в материале URA.RU.

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Свои права на подарок победитель викторины «Опорный край» может заявить в течение трех месяцев. Об этом URA.RU рассказали организаторы акции и напомнили, что выдача пройдет в Екатеринбурге и Ирбите. «Выдача подарков, не востребованных участниками викторины, будет происходить до 12 июля 2024 года включительно. С полуночи 13 июля организатор вправе распорядиться такими подарками по своему усмотрению», — уточнили в оргкомитете. Свердловчане участвовали в викторине с 15 по 18 марта. Проверить свой уникальный номер можно на сайте викторины. Обладателей подарков определят 12 апреля в интернете и прямом эфире телеканала ОТВ, информация о победителя появится на сайте «Опорного края» 13 апреля. Среди подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». За подарок придется заплатить налог. В случае выигрыша участники не смогут получить деньги вместо подарка. Вся информация о викторине — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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