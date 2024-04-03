Мишустин анонсировал появление российского электромобиля

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У России есть шансы создать свой электромобиль, сказал Михаил Мишустин Фото:

Россия имеет шансы создать свой электромобиль. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что страна уже добилась некоторых результатов.

«У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого», — сказал Михаил Мишустин, отчитываясь о работе кабмина за 2023 год. Однако так просто использовать возможности российской промышленности для создания подходящей инфраструктуры не получится, сказал премьер. URA.RU ведет трансляцию выступления на сайте агентства.

Глава правительства уточнил, что в РФ было запущено производство зарядных станций для электромобилей и электробусов. На все это в 2023 году было выделено около двух миллиардов рублей на 1337 станций. В 2024 году государство уже выделило 3,7 миллиарда.

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Россия имеет шансы создать свой электромобиль. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что страна уже добилась некоторых результатов. «У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого», — сказал Михаил Мишустин, отчитываясь о работе кабмина за 2023 год. Однако так просто использовать возможности российской промышленности для создания подходящей инфраструктуры не получится, сказал премьер. URA.RU ведет трансляцию выступления на сайте агентства. Глава правительства уточнил, что в РФ было запущено производство зарядных станций для электромобилей и электробусов. На все это в 2023 году было выделено около двух миллиардов рублей на 1337 станций. В 2024 году государство уже выделило 3,7 миллиарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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