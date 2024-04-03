Грузинские депутаты подрались в парламенте из-за закона об иноагентах. Видео

1TV.GE: в парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах
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Драку спровоцировали депутаты Мамука Мдинарадзе и Алеко Елисашвили Фото:

Депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Парламентарии поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщил грузинский телеканал 1TV.GE.

«Возвращение от этого закона является оскорблением для всех. Этот закон — российский», — заявил Элисашвили. После этого высказывания началось противостояние среди присутствующих. Трансляцию происходящего вел грузинский телеканал.

Мдинарадзе в разговоре с журналистами заявил, что страна не может перекрыть себе путь в Европу, если примет закон об иноагентах. Он отметил, что такой закон уже принят в США, Израиле и Австралии, и немыслимо, чтобы кто-то его называл «российским»

Председатель парламента Шалва Папуашвили выгнал Элисашвили из зала и заметил, что депутат вел антигрузинскую пропаганду. «Не обманывайте грузинский народ. У вас прокатило это в прошлом году, в этом году не получится», — заявил Папуашвили.

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Депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Парламентарии поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщил грузинский телеканал 1TV.GE. «Возвращение от этого закона является оскорблением для всех. Этот закон — российский», — заявил Элисашвили. После этого высказывания началось противостояние среди присутствующих. Трансляцию происходящего вел грузинский телеканал. Мдинарадзе в разговоре с журналистами заявил, что страна не может перекрыть себе путь в Европу, если примет закон об иноагентах. Он отметил, что такой закон уже принят в США, Израиле и Австралии, и немыслимо, чтобы кто-то его называл «российским» Председатель парламента Шалва Папуашвили выгнал Элисашвили из зала и заметил, что депутат вел антигрузинскую пропаганду. «Не обманывайте грузинский народ. У вас прокатило это в прошлом году, в этом году не получится», — заявил Папуашвили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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