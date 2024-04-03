Грузинские депутаты подрались в парламенте из-за закона об иноагентах. Видео

1TV.GE: в парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах

03 апреля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Драку спровоцировали депутаты Мамука Мдинарадзе и Алеко Елисашвили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Парламентарии поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщил грузинский телеканал 1TV.GE. «Возвращение от этого закона является оскорблением для всех. Этот закон — российский», — заявил Элисашвили. После этого высказывания началось противостояние среди присутствующих. Трансляцию происходящего вел грузинский телеканал . Мдинарадзе в разговоре с журналистами заявил, что страна не может перекрыть себе путь в Европу, если примет закон об иноагентах. Он отметил, что такой закон уже принят в США, Израиле и Австралии, и немыслимо, чтобы кто-то его называл «российским» Председатель парламента Шалва Папуашвили выгнал Элисашвили из зала и заметил, что депутат вел антигрузинскую пропаганду. «Не обманывайте грузинский народ. У вас прокатило это в прошлом году, в этом году не получится», — заявил Папуашвили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Парламентарии поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщил грузинский телеканал 1TV.GE. «Возвращение от этого закона является оскорблением для всех. Этот закон — российский», — заявил Элисашвили. После этого высказывания началось противостояние среди присутствующих. Трансляцию происходящего вел грузинский телеканал. Мдинарадзе в разговоре с журналистами заявил, что страна не может перекрыть себе путь в Европу, если примет закон об иноагентах. Он отметил, что такой закон уже принят в США, Израиле и Австралии, и немыслимо, чтобы кто-то его называл «российским» Председатель парламента Шалва Папуашвили выгнал Элисашвили из зала и заметил, что депутат вел антигрузинскую пропаганду. «Не обманывайте грузинский народ. У вас прокатило это в прошлом году, в этом году не получится», — заявил Папуашвили.