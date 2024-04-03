Челябинская фирма, которой выставили 77 млн штрафа за снег, подала иск к мэрии

Компании предъявили счета за некачественную уборку снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма «Электрострой», которой мэрия выставила неустойку в 77 млн рублей за плохую уборку снега в Челябинске, подала встречный иск, оспаривая наложенные штрафы. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

«В производстве суда находится дело по исковому заявлению Комитета дорожного хозяйства города Челябинска к ООО „Электрострой“ о взыскании штрафа в размере 77 341 888 руб. 80 коп. за нарушение условий контракта по содержанию улично-дорожной сети Центрального района Челябинска. Также судом рассматривается дело по исковому заявлению ООО „Электрострой“ к Комитету дорожного хозяйства о признании незаконным начислений неустойки», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд учел, что в делах участвуют одни и те же лица, а исковые требования связаны по основаниям возникновения и представленным доказательствам. Вследствие этого 2 апреля суд определил объединить дела в одно производство.

Из картотеки суда следует, что ООО «Электрострой» оспаривает уже не 77,3 млн рублей, а 85 штрафов на сумму 81 млн 41 тыс. 888 руб. 80 копеек. Разница объясняется тем, что между сроком подачи иска мэрией и встречным иском мэрия успела предъявить подрядчику еще несколько штрафов.

На период рассмотрения дела суд определил запретить Комитету дорожного хозяйства производить удержание денег с ООО «Электрострой». Также суд запретил комитету обращаться с требованием об оплате начисленных штрафов в банк.

Иски также поданы к компаниям «Союз автодор» из Иваново и московской «Ойкумене». Общая сумма превысила 200 млн рублей. Ранее URA.RU направляло запросы в эти компании с просьбой прокомментировать претензии мэрии. Ответы на запросы не поступили.