Суд принял иск мэрии Челябинска к дорожникам на 60 миллионов рублей за снег

Арбитражный суд региона после устранения нарушений принял иск мэрии Челябинска к компании «Ойкумена» (Москва) на 60 млн рублей за срыв контрактов по вывозу снега. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Определением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, исковое заявление принято к производству арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 18 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы суда на официальной странице во «ВКонтакте».
Иск предъявлен в связи с нарушением условий контракта по содержанию улично-дорожной сети Тракторозаводского района в условиях снегопада. Власти пытаются взыскать в подрядчика штраф.
Заявление в суд поступило в феврале. Первоначально его оставили без движения. От инициатора спора потребовали представить доказательства того, что подрядчики нарушили условия контрактов. Также суд попросил уведомить ответчиков о судебных претензиях.
Иски также поданы компаниям «Союз автодор» из Иваново и челябинскому «ЭлектроСтрою». Общая сумма превысила 200 млн рублей. Ранее URA.RU направляло запросы с просьбой прокомментировать претензии в адрес компаний-ответчиков. Однако ответы не поступили.
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