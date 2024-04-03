В Челябинске на месяц изменят маршруты три троллейбуса

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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Троллейбусы 7, 14, 17 временно изменят трассу движения Фото:

В челябинске с 4 апреля по 15 мая из-за модернизации контактной сети изменят маршруты три троллейбуса — №7, 14 и 17. Об этом сообщили в пресс-службе областной службы перевозчика.

«Троллейбусы 7, 14, 17 временно изменят трассу движения. С 4 апреля до 5 утра 15 мая подрядчики ОП ООО „Аконс Транс Челябинск“ начинают модернизацию контактной сети на участках по улицам: Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского», — уточнили в пресс-службе организации.

Троллейбусы будут направлены по альтернативным сетям. Пассажирам предлагают пользоваться трамваями 3, 14, 20 и автобусами 15, 31, 51, 64, 71.

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В челябинске с 4 апреля по 15 мая из-за модернизации контактной сети изменят маршруты три троллейбуса — №7, 14 и 17. Об этом сообщили в пресс-службе областной службы перевозчика. «Троллейбусы 7, 14, 17 временно изменят трассу движения. С 4 апреля до 5 утра 15 мая подрядчики ОП ООО „Аконс Транс Челябинск“ начинают модернизацию контактной сети на участках по улицам: Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского», — уточнили в пресс-службе организации. Троллейбусы будут направлены по альтернативным сетям. Пассажирам предлагают пользоваться трамваями 3, 14, 20 и автобусами 15, 31, 51, 64, 71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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