В Челябинске на месяц изменят маршруты три троллейбуса

В челябинске с 4 апреля по 15 мая из-за модернизации контактной сети изменят маршруты три троллейбуса — №7, 14 и 17. Об этом сообщили в пресс-службе областной службы перевозчика.
«Троллейбусы 7, 14, 17 временно изменят трассу движения. С 4 апреля до 5 утра 15 мая подрядчики ОП ООО „Аконс Транс Челябинск“ начинают модернизацию контактной сети на участках по улицам: Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского», — уточнили в пресс-службе организации.
Троллейбусы будут направлены по альтернативным сетям. Пассажирам предлагают пользоваться трамваями 3, 14, 20 и автобусами 15, 31, 51, 64, 71.
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