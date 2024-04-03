В Челябинске на месяц изменят маршруты три троллейбуса

03 апреля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Троллейбусы 7, 14, 17 временно изменят трассу движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинске с 4 апреля по 15 мая из-за модернизации контактной сети изменят маршруты три троллейбуса — №7, 14 и 17. Об этом сообщили в пресс-службе областной службы перевозчика. «Троллейбусы 7, 14, 17 временно изменят трассу движения. С 4 апреля до 5 утра 15 мая подрядчики ОП ООО „Аконс Транс Челябинск“ начинают модернизацию контактной сети на участках по улицам: Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского», — уточнили в пресс-службе организации. Троллейбусы будут направлены по альтернативным сетям. Пассажирам предлагают пользоваться трамваями 3, 14, 20 и автобусами 15, 31, 51, 64, 71. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинске с 4 апреля по 15 мая из-за модернизации контактной сети изменят маршруты три троллейбуса — №7, 14 и 17. Об этом сообщили в пресс-службе областной службы перевозчика. «Троллейбусы 7, 14, 17 временно изменят трассу движения. С 4 апреля до 5 утра 15 мая подрядчики ОП ООО „Аконс Транс Челябинск“ начинают модернизацию контактной сети на участках по улицам: Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского», — уточнили в пресс-службе организации. Троллейбусы будут направлены по альтернативным сетям. Пассажирам предлагают пользоваться трамваями 3, 14, 20 и автобусами 15, 31, 51, 64, 71.