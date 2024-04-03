Американке, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ, продлили арест

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Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
Суд прошел 2 апреля Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля», — сказали в суде. Там отметили, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ.

О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США) стало известно 20 февраля. Карелина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Суд отправил ее в СИЗО. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля», — сказали в суде. Там отметили, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США) стало известно 20 февраля. Карелина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Суд отправил ее в СИЗО. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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