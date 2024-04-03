Американке, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ, продлили арест

03 апреля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Суд прошел 2 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля», — сказали в суде. Там отметили, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США) стало известно 20 февраля. Карелина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Суд отправил ее в СИЗО. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля», — сказали в суде. Там отметили, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США) стало известно 20 февраля. Карелина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Суд отправил ее в СИЗО. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.