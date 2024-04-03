В Финляндии намерены продлить закрытие границы с РФ

Финляндия хочет продлить закрытие КПП
Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией. Предполагается, что такая мера будет действовать до следующего уведомления.
«МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с Россией до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с РФ еще в ноябре 2023 года. Финские СМИ писали, что из-за перекрытия погранпереходов граждане европейской страны лишились возможности заправляться дешевым бензином, пишет деловое издание «Взгляд».
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