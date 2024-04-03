В Финляндии намерены продлить закрытие границы с РФ

МВД Финляндии предложило продлить закрытие границ с Россией
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Финляндия хочет продлить закрытие КПП Фото:

Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией. Предполагается, что такая мера будет действовать до следующего уведомления.

«МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с Россией до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с РФ еще в ноябре 2023 года. Финские СМИ писали, что из-за перекрытия погранпереходов граждане европейской страны лишились возможности заправляться дешевым бензином, пишет деловое издание «Взгляд».

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Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией. Предполагается, что такая мера будет действовать до следующего уведомления. «МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с Россией до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с РФ еще в ноябре 2023 года. Финские СМИ писали, что из-за перекрытия погранпереходов граждане европейской страны лишились возможности заправляться дешевым бензином, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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