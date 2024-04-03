Мишустин раскрыл, когда выпускники смогут пересдать ЕГЭ

Мишустин: выпускники смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля

03 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Школьникам дана возможность пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной компании в вузы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники могут пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной компании в вузы в 2024 году. Днями пересдачи выбраны 4 и 5 июля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «4 и 5 июля — это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, [это] может поставить крест на его судьбе, на его карьере», — заявил Мишустин. Он также отметил, что возможность пересдать один из предметов — «важнейшее решение». Мишустин выступает с ежегодным отчетом в Госдуме. Он отчитывается о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте издания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что школьники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Об этом сообщил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Учителя сразу поддержали данную инициативу, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьники могут пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной компании в вузы в 2024 году. Днями пересдачи выбраны 4 и 5 июля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «4 и 5 июля — это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, [это] может поставить крест на его судьбе, на его карьере», — заявил Мишустин. Он также отметил, что возможность пересдать один из предметов — «важнейшее решение». Мишустин выступает с ежегодным отчетом в Госдуме. Он отчитывается о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте издания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что школьники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Об этом сообщил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Учителя сразу поддержали данную инициативу, передает «Национальная служба новостей».