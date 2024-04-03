Главврачи Екатеринбурга саботируют федеральную реформу, срывая региону дедлайн

03 апреля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Полностью перейти на «Единую цифровую платформу» Свердловская область должна к концу 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перевод свердловских медучреждений на новую информационную систему, которая поможет уйти от бумажных медкарт, выписок и справок, затягивается. По данным URA.RU, проблемы возникли в Екатеринбурге: некоторые главврачи якобы саботируют проект, преследуя собственные интересы. Хотя в областном минздраве информацию опровергают. Речь идет о «Единой цифровой платформе» (ЕЦП). В Свердловской области ее запустили осенью 2022-го. Источник агентства, близкий к областному правительству, утверждает, что полностью перейти на нее по требованию федерального руководства регион должен к концу 2024 года. «Но этого не случится», — уже сейчас анонсирует собеседник. По его словам, у врачей на данный момент есть возможность работать как в старых, так и в новой программе, и многие предпочитают старые — во многом потому, что они дают возможность для различных маневров при учете пациентов. Новая же платформа таких лазеек не дает. В пресс-службе свердловского минздрава URA.RU заявили, что противодействия нет. «Говорить об оценках во время процесса внедрения [платформы] как минимум некорректно», — заявил представитель ведомства. В одной из городских больниц на просьбу корреспондента прокомментировать, как обстоят дела с внедрением ЕЦП, заявили, что сложности есть — программа требует доработки, но в целом процесс запущен, саботажа якобы нет. «Мы, например, уже год работаем в новой программе, за это время ее постоянно совершенствуют, разработчики к нам прислушиваются. Все понимают необходимость перехода, но в силу того, что у каждой больницы есть [организационные и административные] особенности, добавляются различные модули, процесс затягивается», — поделился собеседник. ЕЦП в Свердловской области внедряют минцифры и минздрав, а техническим оператором выступает «Ростелеком». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перевод свердловских медучреждений на новую информационную систему, которая поможет уйти от бумажных медкарт, выписок и справок, затягивается. По данным URA.RU, проблемы возникли в Екатеринбурге: некоторые главврачи якобы саботируют проект, преследуя собственные интересы. Хотя в областном минздраве информацию опровергают. Речь идет о «Единой цифровой платформе» (ЕЦП). В Свердловской области ее запустили осенью 2022-го. Источник агентства, близкий к областному правительству, утверждает, что полностью перейти на нее по требованию федерального руководства регион должен к концу 2024 года. «Но этого не случится», — уже сейчас анонсирует собеседник. По его словам, у врачей на данный момент есть возможность работать как в старых, так и в новой программе, и многие предпочитают старые — во многом потому, что они дают возможность для различных маневров при учете пациентов. Новая же платформа таких лазеек не дает. В пресс-службе свердловского минздрава URA.RU заявили, что противодействия нет. «Говорить об оценках во время процесса внедрения [платформы] как минимум некорректно», — заявил представитель ведомства. В одной из городских больниц на просьбу корреспондента прокомментировать, как обстоят дела с внедрением ЕЦП, заявили, что сложности есть — программа требует доработки, но в целом процесс запущен, саботажа якобы нет. «Мы, например, уже год работаем в новой программе, за это время ее постоянно совершенствуют, разработчики к нам прислушиваются. Все понимают необходимость перехода, но в силу того, что у каждой больницы есть [организационные и административные] особенности, добавляются различные модули, процесс затягивается», — поделился собеседник. ЕЦП в Свердловской области внедряют минцифры и минздрав, а техническим оператором выступает «Ростелеком».