Желание Путина связать Сахалин и материковую Россию мостом выйдет в 300 миллиардов
Президент России Владимир Путин предложил связать Сахалин с материком с помощью моста. Об этом он заявил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
«Нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать Сахалин с материком с помощью моста, вопрос требует проработки», — заявил Путин. Как отметил Лимаренко, стоимость постройки моста может выйти в 300 миллиардов рублей. Трансляцию встречи ведет telegram-канал Кремля.
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