Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой Россией. Видео

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
Желание Путина связать Сахалин и материковую Россию мостом выйдет в 300 миллиардов Фото:

Президент России Владимир Путин предложил связать Сахалин с материком с помощью моста. Об этом он заявил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«Нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать Сахалин с материком с помощью моста, вопрос требует проработки», — заявил Путин. Как отметил Лимаренко, стоимость постройки моста может выйти в 300 миллиардов рублей. Трансляцию встречи ведет telegram-канал Кремля.

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Президент России Владимир Путин предложил связать Сахалин с материком с помощью моста. Об этом он заявил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. «Нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать Сахалин с материком с помощью моста, вопрос требует проработки», — заявил Путин. Как отметил Лимаренко, стоимость постройки моста может выйти в 300 миллиардов рублей. Трансляцию встречи ведет telegram-канал Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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