Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой Россией. Видео

03 апреля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Желание Путина связать Сахалин и материковую Россию мостом выйдет в 300 миллиардов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил связать Сахалин с материком с помощью моста. Об этом он заявил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. «Нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать Сахалин с материком с помощью моста, вопрос требует проработки», — заявил Путин. Как отметил Лимаренко, стоимость постройки моста может выйти в 300 миллиардов рублей. Трансляцию встречи ведет telegram-канал Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предложил связать Сахалин с материком с помощью моста. Об этом он заявил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. «Нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать Сахалин с материком с помощью моста, вопрос требует проработки», — заявил Путин. Как отметил Лимаренко, стоимость постройки моста может выйти в 300 миллиардов рублей. Трансляцию встречи ведет telegram-канал Кремля.