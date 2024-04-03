НОВАТЭК построит в ЯНАО спорткомплекс

В Пуровском районе ЯНАО откроют новый центр единоборств

В Тарко-Сале до конца года появится единый центр единоборств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «НОВАТЭК» до конца года построит первый центр единоборств в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Новый центр не только расширит спортивные возможности, но и позволит внедрить иные виды единоборств, появятся современные условия для проведения тренировок и масштабных единоборств. В ближайшие три года откроется 11 спорткомплексов фирменной сети «Северный характер», — говорится в сообщении.

Центр единоборств — это часть окружного проекта «Северный характер». Уже завершен монтаж металлических конструкций будущего спорткомплекса. Сейчас строители занимаются установкой ограждающих конструкций, которые готовы на 40%, параллельно ведется монтаж инженерных сетей и коммуникаций.

В планах завершить строительство центра до конца текущего года. В новом спорткомплексе помимо секций по по боксу, борьбе, дзюдо и карате появится многофункциональный зал, где можно будет заниматься командными видами спорта. Инициативу реализуют при поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова. В течение двух лет на Ямале планируют открыть еще 25 новых центров, в том числе модульных.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Ямал станет точкой притяжения активных туристов. На севере массива Рай-Из будет построен большой горнолыжный курорт, где будет все необходимое для отдыха.