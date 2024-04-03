Путин открыл соцобъекты в Новороссии

03 апреля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин открыл ряд объектов в новых регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин открыл четыре соцобъекта в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской области. Так, в регионах были открыты перинатальный центр, здание академии МВД, спортивная школа и жилые дома. Трансляцию выступления главы государства ведет телеканал «Россия 24». Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия объектов. Так, было открыто государственное бюджетное учреждение ДНР «Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора В.К. Чайки». Здание состоит из семи этажей с подземным этажом, на которых расположатся 10 отделений. Учреждение полностью укомплектовано всей необходимой современной мебелью и передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием. Главный корпус рассчитан на 140 коек, пищеблок, кислородная и трансформаторные подстанции. С 1 сентября можно будет учиться в филиале Волгоградской Академии МВД России в городе Мариуполь. Здание рассчитано на 705 обучающихся. С открытием филиала позволит решать проблему формирования территориальных подразделений МВД из числа местных жителей. Второй и последний этап завершения работ намечен на июнь 2024 года. Достроены 10 многоквартирных жилых домов в Мариуполе на улице Гугеля. Общая площадь МДК составляет 65,1 тысячи квадратных метров, а на территории жилого квартала расположено около 600 квартир. Их передадут в жилищный фонд Мариуполя. Кроме того, президент открыл детскую «Спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике» в ЛНР, которая включает в себя 10 рабочих поверхностей. Строение находилось в разрушенном состоянии. Ее общая площадь составляет 315 квадратных метров. Также в комплексе есть раздевалки, душевые и санузлы отдельно для мужчин и женщин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин открыл четыре соцобъекта в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской области. Так, в регионах были открыты перинатальный центр, здание академии МВД, спортивная школа и жилые дома. Трансляцию выступления главы государства ведет телеканал «Россия 24». Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия объектов. Так, было открыто государственное бюджетное учреждение ДНР «Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора В.К. Чайки». Здание состоит из семи этажей с подземным этажом, на которых расположатся 10 отделений. Учреждение полностью укомплектовано всей необходимой современной мебелью и передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием. Главный корпус рассчитан на 140 коек, пищеблок, кислородная и трансформаторные подстанции. С 1 сентября можно будет учиться в филиале Волгоградской Академии МВД России в городе Мариуполь. Здание рассчитано на 705 обучающихся. С открытием филиала позволит решать проблему формирования территориальных подразделений МВД из числа местных жителей. Второй и последний этап завершения работ намечен на июнь 2024 года. Достроены 10 многоквартирных жилых домов в Мариуполе на улице Гугеля. Общая площадь МДК составляет 65,1 тысячи квадратных метров, а на территории жилого квартала расположено около 600 квартир. Их передадут в жилищный фонд Мариуполя. Кроме того, президент открыл детскую «Спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике» в ЛНР, которая включает в себя 10 рабочих поверхностей. Строение находилось в разрушенном состоянии. Ее общая площадь составляет 315 квадратных метров. Также в комплексе есть раздевалки, душевые и санузлы отдельно для мужчин и женщин.