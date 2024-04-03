Росстат: в России подешевели яйца

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Обзорная по городу. Пермь , яйца
С начала 2024 года яйца в РФ подешевели на 4,94%, сообщили в Росстате Фото:

В России за период с 26 марта по 1 апреля на 0,27% снизилась цена куриных яиц. Это следует из данных Росстата.

За неделю стоимость яиц снизилась на 0,27%. При этом сначала 2024 года цена упала на 4,94%, следует из данных исследовательского центра. Также с начала года на 3,8% подешевело куриное мясо.

Ранее Россия столкнулась с сильным подорожанием куриных яиц. Так, по данным Росстата, к 4 декабря 2023 года их стоимость выросла на 42,4%, напоминает Life. Тем не менее президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация со стоимостью яиц будет улучшаться. По его словам, был проведен разговор на эту тему с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

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В России за период с 26 марта по 1 апреля на 0,27% снизилась цена куриных яиц. Это следует из данных Росстата. За неделю стоимость яиц снизилась на 0,27%. При этом сначала 2024 года цена упала на 4,94%, следует из данных исследовательского центра. Также с начала года на 3,8% подешевело куриное мясо. Ранее Россия столкнулась с сильным подорожанием куриных яиц. Так, по данным Росстата, к 4 декабря 2023 года их стоимость выросла на 42,4%, напоминает Life. Тем не менее президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация со стоимостью яиц будет улучшаться. По его словам, был проведен разговор на эту тему с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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