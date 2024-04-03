Росстат: в России подешевели яйца

03 апреля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года яйца в РФ подешевели на 4,94%, сообщили в Росстате Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России за период с 26 марта по 1 апреля на 0,27% снизилась цена куриных яиц. Это следует из данных Росстата. За неделю стоимость яиц снизилась на 0,27%. При этом сначала 2024 года цена упала на 4,94%, следует из данных исследовательского центра. Также с начала года на 3,8% подешевело куриное мясо. Ранее Россия столкнулась с сильным подорожанием куриных яиц. Так, по данным Росстата, к 4 декабря 2023 года их стоимость выросла на 42,4%, напоминает Life . Тем не менее президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация со стоимостью яиц будет улучшаться. По его словам, был проведен разговор на эту тему с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России за период с 26 марта по 1 апреля на 0,27% снизилась цена куриных яиц. Это следует из данных Росстата. За неделю стоимость яиц снизилась на 0,27%. При этом сначала 2024 года цена упала на 4,94%, следует из данных исследовательского центра. Также с начала года на 3,8% подешевело куриное мясо. Ранее Россия столкнулась с сильным подорожанием куриных яиц. Так, по данным Росстата, к 4 декабря 2023 года их стоимость выросла на 42,4%, напоминает Life. Тем не менее президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация со стоимостью яиц будет улучшаться. По его словам, был проведен разговор на эту тему с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.