Песков ответил на вопрос о «готовящейся» в РФ мобилизации

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации не является правдой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Песков назвал неправдой заявление Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации», — передает ТАСС. Ранее Зеленский распустил слух, что к 1 июня в России планируется мобилизовать 300 тысяч человек.
В ответ на вброс украинского президента член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что Россия не нуждается в мобилизации, а Зеленского назвал чучелом. Сейчас многие граждане добровольно идут на фронт, подписывая контракт с Минобороны Также недавно оборонное ведомство сообщало, что с начала 2024 года в ряды Вооруженные силы страны пополнили 100 тысяч человек, передает RT.
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