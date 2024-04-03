Песков ответил на вопрос о «готовящейся» в РФ мобилизации

Песков: заявление Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда

03 апреля 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой мобилизации не являются правдой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации не является правдой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Песков назвал неправдой заявление Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации», — передает ТАСС. Ранее Зеленский распустил слух, что к 1 июня в России планируется мобилизовать 300 тысяч человек. В ответ на вброс украинского президента член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что Россия не нуждается в мобилизации, а Зеленского назвал чучелом. Сейчас многие граждане добровольно идут на фронт, подписывая контракт с Минобороны Также недавно оборонное ведомство сообщало, что с начала 2024 года в ряды Вооруженные силы страны пополнили 100 тысяч человек, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации не является правдой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Песков назвал неправдой заявление Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации», — передает ТАСС. Ранее Зеленский распустил слух, что к 1 июня в России планируется мобилизовать 300 тысяч человек. В ответ на вброс украинского президента член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что Россия не нуждается в мобилизации, а Зеленского назвал чучелом. Сейчас многие граждане добровольно идут на фронт, подписывая контракт с Минобороны Также недавно оборонное ведомство сообщало, что с начала 2024 года в ряды Вооруженные силы страны пополнили 100 тысяч человек, передает RT.