Косметолог рассказала, что категорически нельзя делать в борьбе с черными точками

Врач Черныш: нельзя пользоваться средствами для сухой кожи при черных точках
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При черных точках нужно использовать средства для жирной и комбинированной кожи, сказала косметолог Фото:

При появлении черных точек на коже не стоит пользоваться косметикой для сухой кожи и спиртосодержащими средствами. Об этих и других ошибках ухода за лицом рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Черныш.

«Косметика для сухой кожи будет усиливать салоотделение, а возможно и провоцировать образование комедонов и воспалений на коже. Кроме того, большое количество разных средств может спровоцировать ухудшение состояния кожи», — подчеркнула Черныш в разговоре с «Газетой.Ru».

При появлении черных точек нужно умываться специальными очищающими средствами для жирной или комбинированной кожи один или два раза в день. Также до двух раз в неделю рекомендуется пользоваться мягким скрабом для удаления омертвевших клеток эпидермиса, отметила специалист.

Также врач заявила о вреде спиртосодержащих средств. По ее словам, такая косметика нарушается эпидермальный барьер, что делает кожу более чувствительной. Кроме того, черные точки нельзя пытаться выдавливать самостоятельно из-за риска травмирования кожи.

Черныш уточнила, что причиной появления угрей может стать неправильное питание. Так, проблемы с кожей возникают из-за фастфуда, где много острой и жирной пищи.

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При появлении черных точек на коже не стоит пользоваться косметикой для сухой кожи и спиртосодержащими средствами. Об этих и других ошибках ухода за лицом рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Черныш. «Косметика для сухой кожи будет усиливать салоотделение, а возможно и провоцировать образование комедонов и воспалений на коже. Кроме того, большое количество разных средств может спровоцировать ухудшение состояния кожи», — подчеркнула Черныш в разговоре с «Газетой.Ru». При появлении черных точек нужно умываться специальными очищающими средствами для жирной или комбинированной кожи один или два раза в день. Также до двух раз в неделю рекомендуется пользоваться мягким скрабом для удаления омертвевших клеток эпидермиса, отметила специалист. Также врач заявила о вреде спиртосодержащих средств. По ее словам, такая косметика нарушается эпидермальный барьер, что делает кожу более чувствительной. Кроме того, черные точки нельзя пытаться выдавливать самостоятельно из-за риска травмирования кожи. Черныш уточнила, что причиной появления угрей может стать неправильное питание. Так, проблемы с кожей возникают из-за фастфуда, где много острой и жирной пищи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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