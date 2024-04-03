Косметолог рассказала, что категорически нельзя делать в борьбе с черными точками

Врач Черныш: нельзя пользоваться средствами для сухой кожи при черных точках

03 апреля 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

При черных точках нужно использовать средства для жирной и комбинированной кожи, сказала косметолог Фото: Размик Закарян © URA.RU При появлении черных точек на коже не стоит пользоваться косметикой для сухой кожи и спиртосодержащими средствами. Об этих и других ошибках ухода за лицом рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Черныш. «Косметика для сухой кожи будет усиливать салоотделение, а возможно и провоцировать образование комедонов и воспалений на коже. Кроме того, большое количество разных средств может спровоцировать ухудшение состояния кожи», — подчеркнула Черныш в разговоре с « Газетой.Ru ». При появлении черных точек нужно умываться специальными очищающими средствами для жирной или комбинированной кожи один или два раза в день. Также до двух раз в неделю рекомендуется пользоваться мягким скрабом для удаления омертвевших клеток эпидермиса, отметила специалист. Также врач заявила о вреде спиртосодержащих средств. По ее словам, такая косметика нарушается эпидермальный барьер, что делает кожу более чувствительной. Кроме того, черные точки нельзя пытаться выдавливать самостоятельно из-за риска травмирования кожи. Черныш уточнила, что причиной появления угрей может стать неправильное питание. Так, проблемы с кожей возникают из-за фастфуда, где много острой и жирной пищи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При появлении черных точек на коже не стоит пользоваться косметикой для сухой кожи и спиртосодержащими средствами. Об этих и других ошибках ухода за лицом рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Черныш. «Косметика для сухой кожи будет усиливать салоотделение, а возможно и провоцировать образование комедонов и воспалений на коже. Кроме того, большое количество разных средств может спровоцировать ухудшение состояния кожи», — подчеркнула Черныш в разговоре с «Газетой.Ru». При появлении черных точек нужно умываться специальными очищающими средствами для жирной или комбинированной кожи один или два раза в день. Также до двух раз в неделю рекомендуется пользоваться мягким скрабом для удаления омертвевших клеток эпидермиса, отметила специалист. Также врач заявила о вреде спиртосодержащих средств. По ее словам, такая косметика нарушается эпидермальный барьер, что делает кожу более чувствительной. Кроме того, черные точки нельзя пытаться выдавливать самостоятельно из-за риска травмирования кожи. Черныш уточнила, что причиной появления угрей может стать неправильное питание. Так, проблемы с кожей возникают из-за фастфуда, где много острой и жирной пищи.