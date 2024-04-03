В Пермском крае в грязи на полчаса застряла скорая с трехлетней девочкой

В селе Плеханово Пермского края в грязи застряла машина скорой помощи, в которой находилась трехлетняя девочка с приступом удушья. Об этом рассказала мама ребенка Евгения Мальгина.
«Возле нашего дома машина скорой помощи развернулась, немного проехала и колеса увязли в грязи. Водитель пытался выехать, но у него не получилось, тогда они обратились в службу спасения. В это время супруг позвонил знакомому и вызвал трактор, который взял машину врачей на буксир и вывез на сухую дорогу. В итоге скорой удалось выехать лишь через 30-40 минут. Все это время мы с дочкой сидели внутри», — рассказала Мальгина изданию «Комсомольская правда Пермь».
По словам женщины, такая ситуация происходит якобы уже не первый год. В прошлом году медицинский транспорт застрял на другой улице, поэтому пришлось вызывать спасателей.
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В селе Плеханово Пермского края в грязи застряла машина скорой помощи, в которой находилась трехлетняя девочка с приступом удушья. Об этом рассказала мама ребенка Евгения Мальгина. «Возле нашего дома машина скорой помощи развернулась, немного проехала и колеса увязли в грязи. Водитель пытался выехать, но у него не получилось, тогда они обратились в службу спасения. В это время супруг позвонил знакомому и вызвал трактор, который взял машину врачей на буксир и вывез на сухую дорогу. В итоге скорой удалось выехать лишь через 30-40 минут. Все это время мы с дочкой сидели внутри», — рассказала Мальгина изданию «Комсомольская правда Пермь». По словам женщины, такая ситуация происходит якобы уже не первый год. В прошлом году медицинский транспорт застрял на другой улице, поэтому пришлось вызывать спасателей.