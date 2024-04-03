03 апреля 2024

Шойгу: отправка французов на Украину создаст проблемы для Франции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
В разговоре Шойгу м Лекорню отмечена готовность к диалогу по Украине, заявили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отправка военных Франции на Украину создаст проблемы Парижу. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — передает информацию пресс-служба МО РФ. Уточняется, что в разговоре отмечена готовность к диалогу по Украине. Также в беседе говорилось о том, что проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отправка военных Франции на Украину создаст проблемы Парижу. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. «В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — передает информацию пресс-служба МО РФ. Уточняется, что в разговоре отмечена готовность к диалогу по Украине. Также в беседе говорилось о том, что проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...