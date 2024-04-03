Шойгу: отправка французов на Украину создаст проблемы для Франции

В разговоре Шойгу м Лекорню отмечена готовность к диалогу по Украине, заявили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Отправка военных Франции на Украину создаст проблемы Парижу. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.
«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — передает информацию пресс-служба МО РФ. Уточняется, что в разговоре отмечена готовность к диалогу по Украине. Также в беседе говорилось о том, что проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно.
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