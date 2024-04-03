03 апреля 2024

Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов

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Израиль может нанести удар по иранской стороне в ближайшие 48 часов в качестве ответа на авиаудар по иранскому консульству в марте. Об этом сообщает Voxnews со ссылкой на ближневосточные СМИ.

«Иран планирует комбинированную атаку с использованием „дождя“ беспилотных летательных аппаратов и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля», — передает Voxnews. Уточняется, что действующие и бывшие официальные лица США выражают опасения, что ситуация может привести к новой эскалации ситуации в регионе.

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Израиль может нанести удар по иранской стороне в ближайшие 48 часов в качестве ответа на авиаудар по иранскому консульству в марте. Об этом сообщает Voxnews со ссылкой на ближневосточные СМИ. «Иран планирует комбинированную атаку с использованием „дождя“ беспилотных летательных аппаратов и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля», — передает Voxnews. Уточняется, что действующие и бывшие официальные лица США выражают опасения, что ситуация может привести к новой эскалации ситуации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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