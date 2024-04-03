Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов

04 апреля 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Израиль может нанести удар по иранской стороне в ближайшие 48 часов в качестве ответа на авиаудар по иранскому консульству в марте. Об этом сообщает Voxnews со ссылкой на ближневосточные СМИ. «Иран планирует комбинированную атаку с использованием „дождя“ беспилотных летательных аппаратов и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля», — передает Voxnews. Уточняется, что действующие и бывшие официальные лица США выражают опасения, что ситуация может привести к новой эскалации ситуации в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль может нанести удар по иранской стороне в ближайшие 48 часов в качестве ответа на авиаудар по иранскому консульству в марте. Об этом сообщает Voxnews со ссылкой на ближневосточные СМИ. «Иран планирует комбинированную атаку с использованием „дождя“ беспилотных летательных аппаратов и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля», — передает Voxnews. Уточняется, что действующие и бывшие официальные лица США выражают опасения, что ситуация может привести к новой эскалации ситуации в регионе.