ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

04 апреля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Американская корпорация не дает российским банкам возможность использовать для работы «яблочную» систему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у компании Apple мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS (операционная система мобильных устройств Apple). Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. «Российские пользователи iOS устройств не могу получать банковские услуги и совершения оплаты. При этом Apple удалила из App Store мобильные приложения большинства отечественных финансовых организаций», — заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС. В ведомстве отметили, что компания запрещает устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.По мнению ФАС, действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания создает преимущественные условия только для собственных приложений. Ранее стало известно, что российские разработчики планируют создать альтернативный App Store магазин приложений для операционной системы iOS. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что Apple заблокировала некоторые банковские приложения для iPhone, потому что iOS — это закрытая операционная система, и устанавливать программы можно только через нее, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у компании Apple мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS (операционная система мобильных устройств Apple). Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. «Российские пользователи iOS устройств не могу получать банковские услуги и совершения оплаты. При этом Apple удалила из App Store мобильные приложения большинства отечественных финансовых организаций», — заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС. В ведомстве отметили, что компания запрещает устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.По мнению ФАС, действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания создает преимущественные условия только для собственных приложений. Ранее стало известно, что российские разработчики планируют создать альтернативный App Store магазин приложений для операционной системы iOS. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что Apple заблокировала некоторые банковские приложения для iPhone, потому что iOS — это закрытая операционная система, и устанавливать программы можно только через нее, пишет телеканал 360.