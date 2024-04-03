В Ялуторовске (Тюменская область) на улице Революции, 140 во время пожара в деревянном доме погиб человек, а другой пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 22:38 минут 3 апреля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном ы Ялуторовске по улице Революции. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На тушение пожара привлекалось 12 человек и три единицы техники главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается.
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В Ялуторовске (Тюменская область) на улице Революции, 140 во время пожара в деревянном доме погиб человек, а другой пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 22:38 минут 3 апреля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном ы Ялуторовске по улице Революции. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На тушение пожара привлекалось 12 человек и три единицы техники главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается.