03 апреля 2024

В Тюменской области во время пожара в деревянном доме погиб человек. Видео

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На тушение пожара привлекалось 12 сотрудников МЧС Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) на улице Революции, 140 во время пожара в деревянном доме погиб человек, а другой пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 22:38 минут 3 апреля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном ы Ялуторовске по улице Революции. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На тушение пожара привлекалось 12 человек и три единицы техники главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается.

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В Ялуторовске (Тюменская область) на улице Революции, 140 во время пожара в деревянном доме погиб человек, а другой пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 22:38 минут 3 апреля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном ы Ялуторовске по улице Революции. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На тушение пожара привлекалось 12 человек и три единицы техники главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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