В Тюменской области во время пожара в деревянном доме погиб человек. Видео

04 апреля 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

На тушение пожара привлекалось 12 сотрудников МЧС Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) на улице Революции, 140 во время пожара в деревянном доме погиб человек, а другой пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 22:38 минут 3 апреля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном ы Ялуторовске по улице Революции. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На тушение пожара привлекалось 12 человек и три единицы техники главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) на улице Революции, 140 во время пожара в деревянном доме погиб человек, а другой пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 22:38 минут 3 апреля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном ы Ялуторовске по улице Революции. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На тушение пожара привлекалось 12 человек и три единицы техники главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается.