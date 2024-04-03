Замглавы Кургана Медведев: на расселенном доме ведутся подготовительные работы

Роман Медведев отметил, что будет проведен конкурс на определение подрядчика для ремонта дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане

В доме на улице Красномаячная, 62а в Кургане, который полностью освободили от жильцов, ведутся подготовительные работы к ремонту. На объекте работает проектная группа, проведено обследование фундамента, сообщил замглавы города, директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

«В доме на улице Красномаячная, 62а ведутся подготовительные работы к дальнейшему снятию признаков аварийности. На объекте работает проектная группа, которая должна подготовить и выдать техническое решение по организации строительно-монтажных работ. Дополнительно проведено обследование фундамента, также для независимой оценки пригласили экспертную организацию. После того, как проект будет готов, проведем конкурс на определение подрядчика, после чего начнутся восстановительные работы», — рассказал Медведев в видео, опубликованном в telegram-канале администрации Кургана.

Дом по улице Красномаячной полностью расселили для проведения ремонта. Роман Медведев уточнил, что здание не было признано аварийным, а работы могут продлиться до двух месяцев, после чего люди смогут вернуться в квартиры. Жильцы смогут вернуться за своими вещами по предварительной договоренности с МКУ «Жилищная политика».