03 апреля 2024

Замглавы Кургана рассказал, как ведутся работы на доме, из которого эвакуировали жильцов. Видео

Замглавы Кургана Медведев: на расселенном доме ведутся подготовительные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Департамент ЖКХ. Курган, медведев роман
Роман Медведев отметил, что будет проведен конкурс на определение подрядчика для ремонта дома Фото:
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Срочное расселение дома в Кургане

В доме на улице Красномаячная, 62а в Кургане, который полностью освободили от жильцов, ведутся подготовительные работы к ремонту. На объекте работает проектная группа, проведено обследование фундамента, сообщил замглавы города, директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

«В доме на улице Красномаячная, 62а ведутся подготовительные работы к дальнейшему снятию признаков аварийности. На объекте работает проектная группа, которая должна подготовить и выдать техническое решение по организации строительно-монтажных работ. Дополнительно проведено обследование фундамента, также для независимой оценки пригласили экспертную организацию. После того, как проект будет готов, проведем конкурс на определение подрядчика, после чего начнутся восстановительные работы», — рассказал Медведев в видео, опубликованном в telegram-канале администрации Кургана.

Дом по улице Красномаячной полностью расселили для проведения ремонта. Роман Медведев уточнил, что здание не было признано аварийным, а работы могут продлиться до двух месяцев, после чего люди смогут вернуться в квартиры. Жильцы смогут вернуться за своими вещами по предварительной договоренности с МКУ «Жилищная политика».

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В доме на улице Красномаячная, 62а в Кургане, который полностью освободили от жильцов, ведутся подготовительные работы к ремонту. На объекте работает проектная группа, проведено обследование фундамента, сообщил замглавы города, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. «В доме на улице Красномаячная, 62а ведутся подготовительные работы к дальнейшему снятию признаков аварийности. На объекте работает проектная группа, которая должна подготовить и выдать техническое решение по организации строительно-монтажных работ. Дополнительно проведено обследование фундамента, также для независимой оценки пригласили экспертную организацию. После того, как проект будет готов, проведем конкурс на определение подрядчика, после чего начнутся восстановительные работы», — рассказал Медведев в видео, опубликованном в telegram-канале администрации Кургана. Дом по улице Красномаячной полностью расселили для проведения ремонта. Роман Медведев уточнил, что здание не было признано аварийным, а работы могут продлиться до двух месяцев, после чего люди смогут вернуться в квартиры. Жильцы смогут вернуться за своими вещами по предварительной договоренности с МКУ «Жилищная политика».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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