Жители ЯНАО поделились фотографиями больших рыб. Фото

04 апреля 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Одни из рыбаков поймали рыбу на реке Пякопур Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Два жителя ЯНАО похвастались пойманными большими рыбами. Фотографии они опубликовали в соцсетях. «Два дня без связи с замечательной компанией. Всем НХНЧ!» — написала в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте» ямалка, которая ездила рыбачить с сыном. Она рассказала, что рыбачили они на реке Пякопур. Второй рыбак сообщил, что поймал свой улов на Холмах в озере слева от ДНС2. На фотографиях видно, что мужчина выловил щук. Ранее рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов. Фото: Konstantin Mamenko, во «Вконтакте» группа «Рыбалка Носбрьск» Фото: Анастасия Иванова, во «Вконтакте» группа «Рыбалка Носбрьск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два жителя ЯНАО похвастались пойманными большими рыбами. Фотографии они опубликовали в соцсетях. «Два дня без связи с замечательной компанией. Всем НХНЧ!» — написала в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте» ямалка, которая ездила рыбачить с сыном. Она рассказала, что рыбачили они на реке Пякопур. Второй рыбак сообщил, что поймал свой улов на Холмах в озере слева от ДНС2. На фотографиях видно, что мужчина выловил щук. Ранее рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов.