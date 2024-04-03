03 апреля 2024
02 апреля 2024

Жители ЯНАО поделились фотографиями больших рыб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , река, водоем, кама, моторная лодка, браконьерство, оттепель, рыбалка, весна, осень
Одни из рыбаков поймали рыбу на реке Пякопур Фото:

Два жителя ЯНАО похвастались пойманными большими рыбами. Фотографии они опубликовали в соцсетях.

«Два дня без связи с замечательной компанией. Всем НХНЧ!» — написала в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте» ямалка, которая ездила рыбачить с сыном. Она рассказала, что рыбачили они на реке Пякопур.

Второй рыбак сообщил, что поймал свой улов на Холмах в озере слева от ДНС2. На фотографиях видно, что мужчина выловил щук.

Ранее рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов.

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Два жителя ЯНАО похвастались пойманными большими рыбами. Фотографии они опубликовали в соцсетях. «Два дня без связи с замечательной компанией. Всем НХНЧ!» — написала в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте» ямалка, которая ездила рыбачить с сыном. Она рассказала, что рыбачили они на реке Пякопур. Второй рыбак сообщил, что поймал свой улов на Холмах в озере слева от ДНС2. На фотографиях видно, что мужчина выловил щук. Ранее рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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