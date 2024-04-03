Одни из рыбаков поймали рыбу на реке Пякопур
Два жителя ЯНАО похвастались пойманными большими рыбами. Фотографии они опубликовали в соцсетях.
«Два дня без связи с замечательной компанией. Всем НХНЧ!» — написала в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте» ямалка, которая ездила рыбачить с сыном. Она рассказала, что рыбачили они на реке Пякопур.
Второй рыбак сообщил, что поймал свой улов на Холмах в озере слева от ДНС2. На фотографиях видно, что мужчина выловил щук.
Ранее рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов.
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