03 апреля 2024

Бригадир перечислил нарушения, из-за которых разрушается дом в Кургане. Видео

Жильцы дома по улице Красномаячной в Кургане с нарушениями врезали стояки
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом на улице Красномаячная 62 а. Курган, аварийный дом, улица красномаячная 62а
В доме с нарушениями сделаны врезки стояков Фото:
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Срочное расселение дома в Кургане

Жильцы дома по улице Красномаячной, 62а с нарушениями врезали стояки, из-за чего во время работы по замене горячего водоснабжения из квартир через потолки побежала вода. Об этом рассказал бригадир подрядной организации Дмитрий Ловков.

«Стояков должно быть 20 штук, а из оказалось около 40-ка. Есть и дополнительные, врезанные в стену и идущие в комнату, что незаконно. Когда мы приступили к работе по замене горячего водоснабжения и полностью подцепили его по стоякам в подвале, вода полилась из квартир через потолки. Это говорит о том, что люди самовольно отрезали все стояки, подцепились к холодному водоснабжению и повесили водонагреватели», — рассказал Ловков в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана.

По словам бригадира, переустройство коммуникаций проведено с грубыми нарушениями. Трубы проходят под потолком, имеют не тот диаметр, предусмотренный для обустройства канализации. Также с нарушениями сделаны углы и обнаружены выведенные в подвал канализационные трубы.

В мэрии Кургана URA.RU объясняли, что к расселению дома по улице Красномаячная, 62а привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания. Сами жильцы при этом заявляют, что управляющая компания, которая обслуживала дом, не делала текущий ремонт. При этом долг собственников квартир составляет около 1,7 миллиона рублей.

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Жильцы дома по улице Красномаячной, 62а с нарушениями врезали стояки, из-за чего во время работы по замене горячего водоснабжения из квартир через потолки побежала вода. Об этом рассказал бригадир подрядной организации Дмитрий Ловков. «Стояков должно быть 20 штук, а из оказалось около 40-ка. Есть и дополнительные, врезанные в стену и идущие в комнату, что незаконно. Когда мы приступили к работе по замене горячего водоснабжения и полностью подцепили его по стоякам в подвале, вода полилась из квартир через потолки. Это говорит о том, что люди самовольно отрезали все стояки, подцепились к холодному водоснабжению и повесили водонагреватели», — рассказал Ловков в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана. По словам бригадира, переустройство коммуникаций проведено с грубыми нарушениями. Трубы проходят под потолком, имеют не тот диаметр, предусмотренный для обустройства канализации. Также с нарушениями сделаны углы и обнаружены выведенные в подвал канализационные трубы. В мэрии Кургана URA.RU объясняли, что к расселению дома по улице Красномаячная, 62а привели незаконные работы по переустройству сетей водоснабжения и слив бытовых отходов в подвал здания. Сами жильцы при этом заявляют, что управляющая компания, которая обслуживала дом, не делала текущий ремонт. При этом долг собственников квартир составляет около 1,7 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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