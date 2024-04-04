США разместят в Азии ракеты для сдерживания Китая

Америка хочет разместить в Азии ракеты для сдерживания Китая. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн.
«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в [Индо-Тихоокеанском] регионе и вскоре разместить [такие ракеты] в этом регионе», — сказал Чарльз Флинн в интервью газете Yomiuri. При этом информацию о типе ракет и их количествах он не раскрыл.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США стремительно ухудшаются. Китайский лидер заявил о необходимости двух держав укреплять диалог и международную координацию. Министр иностранных дел Китая Ван И говорил о том, что последствия военного конфликта между США и Китаем трудно представить. Поэтому единственный вариант — это мирное сосуществование.
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