США разместят в Азии ракеты для сдерживания Китая

Генерал Флинн: США хотят разместить в Азии ракеты средней дальности
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США решили разместить в Азии ракеты средней дальности, заявил Чарльз Флинн Фото:

Америка хочет разместить в Азии ракеты для сдерживания Китая. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в [Индо-Тихоокеанском] регионе и вскоре разместить [такие ракеты] в этом регионе», — сказал Чарльз Флинн в интервью газете Yomiuri. При этом информацию о типе ракет и их количествах он не раскрыл.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США стремительно ухудшаются. Китайский лидер заявил о необходимости двух держав укреплять диалог и международную координацию. Министр иностранных дел Китая Ван И говорил о том, что последствия военного конфликта между США и Китаем трудно представить. Поэтому единственный вариант — это мирное сосуществование.

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Америка хочет разместить в Азии ракеты для сдерживания Китая. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн. «Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в [Индо-Тихоокеанском] регионе и вскоре разместить [такие ракеты] в этом регионе», — сказал Чарльз Флинн в интервью газете Yomiuri. При этом информацию о типе ракет и их количествах он не раскрыл. Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США стремительно ухудшаются. Китайский лидер заявил о необходимости двух держав укреплять диалог и международную координацию. Министр иностранных дел Китая Ван И говорил о том, что последствия военного конфликта между США и Китаем трудно представить. Поэтому единственный вариант — это мирное сосуществование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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