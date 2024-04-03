Появились новые подробности секс-скандала из Первоуральска

E1: одиннадцатилетняя школьница из Первоуральска сама предлагала парням секс

04 апреля 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

11-летняя школьница в силу возраста будет считаться пострадавшей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Первоуральске продолжается расследование секс-скандала, в центре которого оказалась 11-летняя девочка и трое восьмиклассников. Новые подробности дела указывают на то, что один из мальчиков регулярно встречался с пятиклассницей для сексуальных контактов, об этом сообщил один из местных жителей. «Антон (имя изменено) уже раз пятнадцать с ней занимался сексом по ее согласию. Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Этой девочке надо лечить голову», — его слова приводит E1.ru. Изучение телефона девочки выявило переписку со многими подростками, отмечают очевидцы, знакомые с результатами расследования. По их словам, подробности диалогов подтверждают факт сексуальных контактов школьницы с ними. Все обвиняемые подростки продолжают посещать школу и не подвергаются травле со стороны сверстников.



Одиннадцатилетняя школьница ранее занялась групповым сексом с двумя восьмиклассниками. Мать одного из восьмиклассников обнаружила снятые видео в смартфоне сына. После чего женщина обратилась в полицию с требованиями наказать девочку за совращение ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске продолжается расследование секс-скандала, в центре которого оказалась 11-летняя девочка и трое восьмиклассников. Новые подробности дела указывают на то, что один из мальчиков регулярно встречался с пятиклассницей для сексуальных контактов, об этом сообщил один из местных жителей. «Антон (имя изменено) уже раз пятнадцать с ней занимался сексом по ее согласию. Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Этой девочке надо лечить голову», — его слова приводит E1.ru. Изучение телефона девочки выявило переписку со многими подростками, отмечают очевидцы, знакомые с результатами расследования. По их словам, подробности диалогов подтверждают факт сексуальных контактов школьницы с ними. Все обвиняемые подростки продолжают посещать школу и не подвергаются травле со стороны сверстников. Одиннадцатилетняя школьница ранее занялась групповым сексом с двумя восьмиклассниками. Мать одного из восьмиклассников обнаружила снятые видео в смартфоне сына. После чего женщина обратилась в полицию с требованиями наказать девочку за совращение ребенка.