В Тюмени подорожали похороны в 2024 году

Финансист Борисова: стоимость ритуальных услуг в Тюмени выросла на 30%

04 апреля 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Услуги на изготовление гроба выросли в цене на 9,1%, уточнила Ольга Борисова Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени за последний год более чем на 30% поднялась стоимость похоронных услуг. Об этом рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. «Минимальный похоронный пакет в 2024 году обойдется семье умершего в 22,8 тысячи рублей. Он включает услуги от сбора документов до погребения, а также минимальный перечень самой простой траурной атрибутики», — рассказала Ольга Борисова в разговоре с РБК Тюмень. В обшей сложности такие услуги в городе за год стали дороже более чем на 30%. Специалисты Тюменьстата рассказали, что за год стало на 9,1% дороже изготовить гроб, а вырыть могилу — на 7,8%. В феврале 2024 года средняя цена изготовления гроба составила 6,2 тысячи рублей, рытье могил — 10,6 тысяч рублей. Генеральный директор ритуального агентства «Первый областной похоронный дом» Константин Кусакин рассказал, что в связи с импортом искусственных цветов из Китая примерно на 30% подорожали и венки. Кроме того, за последние три года памятники стали дороже на 13-15%. Директор «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев объяснил, что увеличение цен связано с подорожанием топлива. Водители поднимают стоимость на перевозки гроба из соседнего города. При этом генеральный директор ООО «МЕМОРИАЛ» Рафаиль Хайрулин отметил, что на 3-5% подорожала сама перевозка тел. Причиной стал рост стоимости горюче-смазочных материалов, бензина и запасных частей для микроавтобусов. В прошлом году в городе почти на 33% выросла стоимость минимального набора ритуальных услуг для погребения православных и мусульман. Выросла в цене перевозка тела на кладбище. Для православных захоронений рост составил до 2 470 рублей, для тех, кого хоронят по мусульманской традиции — до 1 639 рублей. Стоимость предметов для погребения увеличилась до 4 841 рублей, а само погребение до 8 807 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени за последний год более чем на 30% поднялась стоимость похоронных услуг. Об этом рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. «Минимальный похоронный пакет в 2024 году обойдется семье умершего в 22,8 тысячи рублей. Он включает услуги от сбора документов до погребения, а также минимальный перечень самой простой траурной атрибутики», — рассказала Ольга Борисова в разговоре с РБК Тюмень. В обшей сложности такие услуги в городе за год стали дороже более чем на 30%. Специалисты Тюменьстата рассказали, что за год стало на 9,1% дороже изготовить гроб, а вырыть могилу — на 7,8%. В феврале 2024 года средняя цена изготовления гроба составила 6,2 тысячи рублей, рытье могил — 10,6 тысяч рублей. Генеральный директор ритуального агентства «Первый областной похоронный дом» Константин Кусакин рассказал, что в связи с импортом искусственных цветов из Китая примерно на 30% подорожали и венки. Кроме того, за последние три года памятники стали дороже на 13-15%. Директор «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев объяснил, что увеличение цен связано с подорожанием топлива. Водители поднимают стоимость на перевозки гроба из соседнего города. При этом генеральный директор ООО «МЕМОРИАЛ» Рафаиль Хайрулин отметил, что на 3-5% подорожала сама перевозка тел. Причиной стал рост стоимости горюче-смазочных материалов, бензина и запасных частей для микроавтобусов. В прошлом году в городе почти на 33% выросла стоимость минимального набора ритуальных услуг для погребения православных и мусульман. Выросла в цене перевозка тела на кладбище. Для православных захоронений рост составил до 2 470 рублей, для тех, кого хоронят по мусульманской традиции — до 1 639 рублей. Стоимость предметов для погребения увеличилась до 4 841 рублей, а само погребение до 8 807 рублей.