Врачи раскрыли, употребление каких продуктов снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что употребление соевых продуктов снижает вероятность рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кафе «Chao! Вьетнамская кухня». ЕКатеринбург, еда, тофу, вьетнамская кухня
Потребление соевых продуктов снизит риск развития рака на 31% Фото:

Употребление соевых продуктов может уменьшить вероятность возникновения определенных видов рака. Об этом стало известно из последнего исследования ученых из Университета Нинбо в Китае.

«Регулярное потребление соевых продуктов коррелировало со снижением риска развития рака на 31%», — передает результаты исследования «Ридус». Там добавили, что было проанализировано 52 научных исследования с участием более 860 тысяч человек. Большинство изученных исследований были проведены в Азии, в частности в Японии, Китае, Корее и Сингапуре, а также некоторые в США и Европе.

При оценке риска возникновения рака учитывались факторы возраста, образования, курения, употребления алкоголя, калорий и индекса массы тела. Самое значительное снижение риска было зафиксировано при женских формах рака, включая рак яичников, а также при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, простаты и легких. Отдельные продукты, такие как тофу, были связаны со снижением вероятности возникновения рака на 22%, а соевое молоко — на 25%, заключили в исследовании.

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Употребление соевых продуктов может уменьшить вероятность возникновения определенных видов рака. Об этом стало известно из последнего исследования ученых из Университета Нинбо в Китае. «Регулярное потребление соевых продуктов коррелировало со снижением риска развития рака на 31%», — передает результаты исследования «Ридус». Там добавили, что было проанализировано 52 научных исследования с участием более 860 тысяч человек. Большинство изученных исследований были проведены в Азии, в частности в Японии, Китае, Корее и Сингапуре, а также некоторые в США и Европе. При оценке риска возникновения рака учитывались факторы возраста, образования, курения, употребления алкоголя, калорий и индекса массы тела. Самое значительное снижение риска было зафиксировано при женских формах рака, включая рак яичников, а также при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, простаты и легких. Отдельные продукты, такие как тофу, были связаны со снижением вероятности возникновения рака на 22%, а соевое молоко — на 25%, заключили в исследовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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