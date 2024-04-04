Врачи раскрыли, употребление каких продуктов снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что употребление соевых продуктов снижает вероятность рака

04 апреля 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Потребление соевых продуктов снизит риск развития рака на 31% Фото: Александр Мамаев © URA.RU Употребление соевых продуктов может уменьшить вероятность возникновения определенных видов рака. Об этом стало известно из последнего исследования ученых из Университета Нинбо в Китае. «Регулярное потребление соевых продуктов коррелировало со снижением риска развития рака на 31%», — передает результаты исследования « Ридус ». Там добавили, что было проанализировано 52 научных исследования с участием более 860 тысяч человек. Большинство изученных исследований были проведены в Азии, в частности в Японии, Китае, Корее и Сингапуре, а также некоторые в США и Европе. При оценке риска возникновения рака учитывались факторы возраста, образования, курения, употребления алкоголя, калорий и индекса массы тела. Самое значительное снижение риска было зафиксировано при женских формах рака, включая рак яичников, а также при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, простаты и легких. Отдельные продукты, такие как тофу, были связаны со снижением вероятности возникновения рака на 22%, а соевое молоко — на 25%, заключили в исследовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление соевых продуктов может уменьшить вероятность возникновения определенных видов рака. Об этом стало известно из последнего исследования ученых из Университета Нинбо в Китае. «Регулярное потребление соевых продуктов коррелировало со снижением риска развития рака на 31%», — передает результаты исследования «Ридус». Там добавили, что было проанализировано 52 научных исследования с участием более 860 тысяч человек. Большинство изученных исследований были проведены в Азии, в частности в Японии, Китае, Корее и Сингапуре, а также некоторые в США и Европе. При оценке риска возникновения рака учитывались факторы возраста, образования, курения, употребления алкоголя, калорий и индекса массы тела. Самое значительное снижение риска было зафиксировано при женских формах рака, включая рак яичников, а также при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, простаты и легких. Отдельные продукты, такие как тофу, были связаны со снижением вероятности возникновения рака на 22%, а соевое молоко — на 25%, заключили в исследовании.