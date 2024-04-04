Над Тульской и Белгородской областями сбиты беспилотники: карта спецоперации 4 апреля

Два украинских беспилотника сбиты над Тульской областью
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
Средства ПВО ликвидировали пять беспилотников над Тульской и Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородской и Тульской областями пять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты дежурными средствами ПВО. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Пять БПЛА сбито над Тульской и Белгородской областями

В ночь на 4 апреля были пресечены попытки ВСУ совершить атаки по объектам на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять БПЛА были сбиты над Белгородской и Тульской областями средствами ПВО.

Авдеевское направление

Украинские войска выводят часть сил из районов Бердычи и Семеновка из-за возможной угрозы окружения. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Экипажи вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по сосредоточению личного состава и технике ВСУ. В наведении авиации помогали передовые наводчики группировки «Центр». Удар был нанесен по целям с применением различных типов ракет. После выполнения задачи наводчики подтвердили попадание в цель и обеспечили безопасный возврат авиации.

Северское направление

Бронегруппа десантников из Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Бронегруппа с использованием БМД-2К-АУ выдвинулась в заданный район для уничтожения целей в темное время суток. Огонь велся с расстояния до одной тысячи метров прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами и коррекцией с помощью квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой.

Донецкое направление

Российские разведывательные коптеры и барражирующий БПЛА «Ланцет» обнаружили и уничтожили украинскую гаубицу M777 американского производства. Она находилась на закрытой позиции за Марьинкой.

Южнодонецкое направление

Фронтовые бомбардировщики Су-34 выпустили бомбы ОДАБ-500 по позициям украинских военных. ОДАБ-500 оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции, что обеспечивает их высокую точность и эффективность при атаке на опорные пункты и живую силу противника.

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» атаковал несколько американских гаубиц М777, спрятанных в ангаре. Результаты операции подтвердили точность попадания и уничтожение техники ВСУ. За успешное выполнение боевой задачи членам расчета РСЗО были вручены государственные награды.

Артемовское направление

Расчеты гаубицы Д-30 второго армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожили укрепрайон и технику ВСУ. Артиллеристы осуществили огневую работу, уничтожив замаскированные позиции украинской армии на расстоянии более 10 километров. Также ВСУ перебрасывают тяжелую технику к границам Артемовска и на запорожское направление в целях подготовки наступления.

Херсонское направление

Мотострелки «Днепр» успешно отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области. Бойцы ВС РФ использовали стрелковое вооружение, автоматический гранатомет и зенитную установку.

Купянское направление

Авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесли удар по украинским подразделениям. ВСУ понесли потери в количестве до 75 военнослужащих, двух боевых бронемашин, двух автомобилей и одной гаубицы. Удар был нанесен в районах Синьковки и Артемовска.

Краснолиманское направление

В районе Червоная Диброва штурмовики группировки войск «Центр» уничтожили до 50 украинских солдат. Точным ударом также было уничтожено две боевые бронемашины, один пикап и гаубица.

Запорожское направление

Группировка войск «Восток» нанесла удары авиацией и артиллерией по силам ВСУ в Новомихайловке и Угледаре. В результате украинские войска понесли потери до 45 человек, а также были уничтожены два пикапа, гаубица и САУ «Krab».

Условные обозначения
Условные обозначения
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Над Белгородской и Тульской областями пять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты дежурными средствами ПВО. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. В ночь на 4 апреля были пресечены попытки ВСУ совершить атаки по объектам на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять БПЛА были сбиты над Белгородской и Тульской областями средствами ПВО. Украинские войска выводят часть сил из районов Бердычи и Семеновка из-за возможной угрозы окружения. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Экипажи вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по сосредоточению личного состава и технике ВСУ. В наведении авиации помогали передовые наводчики группировки «Центр». Удар был нанесен по целям с применением различных типов ракет. После выполнения задачи наводчики подтвердили попадание в цель и обеспечили безопасный возврат авиации. Бронегруппа десантников из Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Бронегруппа с использованием БМД-2К-АУ выдвинулась в заданный район для уничтожения целей в темное время суток. Огонь велся с расстояния до одной тысячи метров прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами и коррекцией с помощью квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой. Российские разведывательные коптеры и барражирующий БПЛА «Ланцет» обнаружили и уничтожили украинскую гаубицу M777 американского производства. Она находилась на закрытой позиции за Марьинкой. Фронтовые бомбардировщики Су-34 выпустили бомбы ОДАБ-500 по позициям украинских военных. ОДАБ-500 оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции, что обеспечивает их высокую точность и эффективность при атаке на опорные пункты и живую силу противника. Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» атаковал несколько американских гаубиц М777, спрятанных в ангаре. Результаты операции подтвердили точность попадания и уничтожение техники ВСУ. За успешное выполнение боевой задачи членам расчета РСЗО были вручены государственные награды. Расчеты гаубицы Д-30 второго армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожили укрепрайон и технику ВСУ. Артиллеристы осуществили огневую работу, уничтожив замаскированные позиции украинской армии на расстоянии более 10 километров. Также ВСУ перебрасывают тяжелую технику к границам Артемовска и на запорожское направление в целях подготовки наступления. Мотострелки «Днепр» успешно отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области. Бойцы ВС РФ использовали стрелковое вооружение, автоматический гранатомет и зенитную установку. Авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесли удар по украинским подразделениям. ВСУ понесли потери в количестве до 75 военнослужащих, двух боевых бронемашин, двух автомобилей и одной гаубицы. Удар был нанесен в районах Синьковки и Артемовска. В районе Червоная Диброва штурмовики группировки войск «Центр» уничтожили до 50 украинских солдат. Точным ударом также было уничтожено две боевые бронемашины, один пикап и гаубица. Группировка войск «Восток» нанесла удары авиацией и артиллерией по силам ВСУ в Новомихайловке и Угледаре. В результате украинские войска понесли потери до 45 человек, а также были уничтожены два пикапа, гаубица и САУ «Krab».
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