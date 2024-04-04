В МИД обвинили НАТО в агрессивной политике против России

Захарова: НАТО сделала Россию целью агрессивной политики

04 апреля 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, считает Мария Захарова Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики. Это доказывает заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обязательной поддержке Украины. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это и есть подтверждение антироссийской сущности альянса. И второе — это подтверждает то, что Украину они используют как инструмент», — сказала Мария Захарова в разговоре с ТАСС. Она добавила, что НАТО — агрессивный военный блог, направленный против России. Ранее Столтенберг предложил сделать военные поставки альянса Украине обязательными. По его словам, НАТО должен обеспечить надежную и предсказуемую помощь по безопасности для Украины, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Североатлантический альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики. Это доказывает заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обязательной поддержке Украины. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это и есть подтверждение антироссийской сущности альянса. И второе — это подтверждает то, что Украину они используют как инструмент», — сказала Мария Захарова в разговоре с ТАСС. Она добавила, что НАТО — агрессивный военный блог, направленный против России. Ранее Столтенберг предложил сделать военные поставки альянса Украине обязательными. По его словам, НАТО должен обеспечить надежную и предсказуемую помощь по безопасности для Украины, передает RT.