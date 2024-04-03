03 апреля 2024

В Перми вырос спрос на молодых сотрудников без опыта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий, рынок труда. Челябинск, газета, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, рабочие места, работодатель, рынок труда, ярмарка вакансий
В 2024 году компании хотят нанимать молодежь Фото:

Пермские компании стали чаще искать работников в возрасте от 14 лет без опыта работа. Количество таких вакансий с января по март 2024 года выросло в два раза, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса hh.ru.

«В Перми в первом квартале 2024 года число вакансий, в которых наниматели готовы рассматривать работников от 14 лет, выросло в два раза. Большую часть от всех предложений занимают вакансии курьеров и промоутеров. Наиболее открытыми к найму молодежи были компании из отраслей „Перевозки, логистика“ и „Услуги для бизнеса“», — рассказали в пресс-службе.

Также аналитики отметили рост общего количества вакансий. В Перми за первые три месяца 2024 года компании разместили на 38% вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего объявлений в отраслях «Розничная торговля» (12% вакансий из всего объема), «Информационные технологии» (7%), «Строительство, недвижимость» и «Телекоммуникации, связь» (по 6%). Чаще компании нуждаются в менеджерах по продажам, водителей, продавцов-консультантов, бухгалтеров, инженеров-конструкторов.

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Пермские компании стали чаще искать работников в возрасте от 14 лет без опыта работа. Количество таких вакансий с января по март 2024 года выросло в два раза, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса hh.ru. «В Перми в первом квартале 2024 года число вакансий, в которых наниматели готовы рассматривать работников от 14 лет, выросло в два раза. Большую часть от всех предложений занимают вакансии курьеров и промоутеров. Наиболее открытыми к найму молодежи были компании из отраслей „Перевозки, логистика“ и „Услуги для бизнеса“», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили рост общего количества вакансий. В Перми за первые три месяца 2024 года компании разместили на 38% вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего объявлений в отраслях «Розничная торговля» (12% вакансий из всего объема), «Информационные технологии» (7%), «Строительство, недвижимость» и «Телекоммуникации, связь» (по 6%). Чаще компании нуждаются в менеджерах по продажам, водителей, продавцов-консультантов, бухгалтеров, инженеров-конструкторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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