В Перми вырос спрос на молодых сотрудников без опыта

04 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

В 2024 году компании хотят нанимать молодежь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские компании стали чаще искать работников в возрасте от 14 лет без опыта работа. Количество таких вакансий с января по март 2024 года выросло в два раза, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса hh.ru. «В Перми в первом квартале 2024 года число вакансий, в которых наниматели готовы рассматривать работников от 14 лет, выросло в два раза. Большую часть от всех предложений занимают вакансии курьеров и промоутеров. Наиболее открытыми к найму молодежи были компании из отраслей „Перевозки, логистика“ и „Услуги для бизнеса“», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили рост общего количества вакансий. В Перми за первые три месяца 2024 года компании разместили на 38% вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего объявлений в отраслях «Розничная торговля» (12% вакансий из всего объема), «Информационные технологии» (7%), «Строительство, недвижимость» и «Телекоммуникации, связь» (по 6%). Чаще компании нуждаются в менеджерах по продажам, водителей, продавцов-консультантов, бухгалтеров, инженеров-конструкторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские компании стали чаще искать работников в возрасте от 14 лет без опыта работа. Количество таких вакансий с января по март 2024 года выросло в два раза, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса hh.ru. «В Перми в первом квартале 2024 года число вакансий, в которых наниматели готовы рассматривать работников от 14 лет, выросло в два раза. Большую часть от всех предложений занимают вакансии курьеров и промоутеров. Наиболее открытыми к найму молодежи были компании из отраслей „Перевозки, логистика“ и „Услуги для бизнеса“», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили рост общего количества вакансий. В Перми за первые три месяца 2024 года компании разместили на 38% вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего объявлений в отраслях «Розничная торговля» (12% вакансий из всего объема), «Информационные технологии» (7%), «Строительство, недвижимость» и «Телекоммуникации, связь» (по 6%). Чаще компании нуждаются в менеджерах по продажам, водителей, продавцов-консультантов, бухгалтеров, инженеров-конструкторов.